Jarosław Bieniuk (40 l.) stanie przed sądem, ale nie będzie odpowiadał za gwałt. Byłemu piłkarzowi, wdowcowi po Annie Przybylskiej, postawiono inne zarzuty.

W rozmowie z redakcją serwisu sportowefakty.pl rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk, powiedziała:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dał podstaw do przedstawienia mężczyźnie zarzutu doprowadzenia pokrzywdzonej do obcowania płciowego. W tej sprawie zostanie skierowany do Sądu akt oskarżenia o dwa czyny dotyczące udzielenia innej osobie środka odurzającego, to jest z art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.