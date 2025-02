Aktorka „Aniołków Charliego” i horroru „Naznaczeni” ma polskie pochodzenie. Teraz zgłębia historię swojej rodziny i nie ukrywa dumy z arystokratycznych korzeni!

Córka polskiego hrabiego podbija Hollywood! Ella Balinska zachwyca na ekranie i odkrywa swoje arystokratyczne korzenie

Hollywood kocha aktorki z tajemniczą aurą, a Ella Balinska zdecydowanie ma w sobie to „coś”. Piękna, utalentowana i… z polskim rodowodem. Okazuje się, że gwiazda „Aniołków Charliego” oraz nowego horroru „Naznaczeni” pochodzi z rodu polskich arystokratów! Jej ojciec, Kazimierz Baliński-Jundziłł herbu Jastrzębiec, to prawdziwy hrabia, a w dodatku multimilioner.

Choć Ella urodziła się w Londynie i wychowała w Wielkiej Brytanii, w jednym z najnowszych wywiadów podkreśliła, jak ważne są dla niej rodzinne korzenie. Przyznała, że coraz bardziej fascynuje ją historia jej przodków i poświęca dużo czasu na odkrywanie rodzinnej przeszłości:

,,Ostatnio sporo czasu spędzam na przeglądaniu archiwów i składaniu w całość historii mojej rodziny, skąd pochodzimy i kim jesteśmy„– zdradziła w rozmowie ze Zwierciadłem.

Co ciekawe, aktorka ujawniła, że jej rodzina musiała dość szybko opuścić Polskę, choć nie wdawała się w szczegóły tej historii. Nie ukrywa jednak, że szperanie w arystokratycznych archiwach sprawia jej ogromną frajdę. ,, Myślę, że ten aspekt arystokratyczny to coś, co oczywiście zostało nam przekazane z pokolenia na pokolenie, ale tak naprawdę nie odgrywa już większej roli w naszym życiu “– mówiła Balinska.

Kariera Elli nabrała tempa w 2019 roku, gdy zagrała jedną z głównych ról w „Aniołkach Charliego”, a film otworzył jej drzwi do wielkich produkcji. Od tamtej pory zagrała w thrillerze „Uciekaj, kochanie”, w serii „Resident Evil: Remedium” oraz w horrorze „Skincare”. Teraz wraca na ekran w nowym horrorze „Naznaczeni”, który swoją premierę miał 14 lutego 2025 roku.

Czy polskie korzenie pomogą jej w karierze? Hollywood uwielbia gwiazdy z tajemniczą przeszłością, a Ella wydaje się idealnie wpisywać w ten klimat. Czas pokaże, czy pochodzenie z rodu hrabiów stanie się częścią jej wizerunku, czy pozostawi je w archiwach historii!