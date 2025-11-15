Jim Carrey po operacjach plastycznych. Ludzie nie poznali legendy kina

Jim Carrey to jeden z najpopularniejszych aktorów w historii kinematografii. Jego mimika od lat rozbawia nas do łez, jednak teraz uwagę mediów przykuły widoczne na pierwszy rzut oka zmiany na jego twarzy.

Legendarna gra aktorska Jima Carreya

Jim Carrey to zdecydowana ikona filmów komediowych i niekwestionowana gwiazda światowej kinematografii. Ten kanadyjsko-amerykański aktor komediowy i dramatyczny zasłynął niesamowitą wręcz mimiką i niesamowitą, szaloną grą aktorską – fani są zgodni – na całym świecie nie ma drugiego takiego aktora.

Jego role są uwielbiane przez całe pokolenia. Niemal każdy z nas zna jego niesamowite występy w takich filmach jak „Kłamca, kłamca”, „Bruce Wszechmogący”, „Maska” czy „Ace Ventura: Psi detektyw”.

Zobacz: Marta Kaczyńska z rodziną u boku prezydenta. Tak wygląda jej córka. Od razu widać, do kogo jest podobna