Jim Carrey po operacjach plastycznych. Ludzie nie poznali legendy kina
Jim Carrey to jeden z najpopularniejszych aktorów w historii kinematografii. Jego mimika od lat rozbawia nas do łez, jednak teraz uwagę mediów przykuły widoczne na pierwszy rzut oka zmiany na jego twarzy.
Legendarna gra aktorska Jima Carreya
Jim Carrey to zdecydowana ikona filmów komediowych i niekwestionowana gwiazda światowej kinematografii. Ten kanadyjsko-amerykański aktor komediowy i dramatyczny zasłynął niesamowitą wręcz mimiką i niesamowitą, szaloną grą aktorską – fani są zgodni – na całym świecie nie ma drugiego takiego aktora.
Jego role są uwielbiane przez całe pokolenia. Niemal każdy z nas zna jego niesamowite występy w takich filmach jak „Kłamca, kłamca”, „Bruce Wszechmogący”, „Maska” czy „Ace Ventura: Psi detektyw”.
Jim Carrey przeszedł wielką metamorfozę
Jim Carrey urodził się w 1962 roku, jednak trzeba przyznać, że czas obchodził się z nim dość łaskawie. W 1997 „People” umieścił go w zestawnieniu 50 najprzystojniejszych mężczyzn świata i nie brak opinii, że przez lata nie stracił nic ze swojego uroku. Teraz jednak gruchnęły wieści o jego drastycznej zmianie w wyglądzie – według wielu komentatorów jego twarz wygląda dziś zupełnie inaczej, niż kiedyś.
Taylor Momsen to młoda amerykańska wokalistka, modelka, a przed laty także aktorka, znana z popularnego serialu „Plotkara” i filmu „Grinch: Świąt nie będzie”, w którym tytułową rolę zagrał właśnie Jim Carrey. Teraz, po wielu latach oboje spotkali się na ceremonii wprowadzenia zespołu Soundgarden do prestiżowej listy Rock and Roll Hall of Fame.
Ich zdjęcia zszokowały fanów: „Nie pomyślałbym, że to Jim Carrey, gdybym przechodził obok niego na ulicy” – pisali.
@tomasmier Jim Carrey and Taylor Momsen reunite for the first time since filming the Grinch 25 years ago at Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in LA #jimcarrey #cindylouwho #taylormomsen @Taylor Momsen ♬ original sound - tomás mier
Chirurg komentuje operację Jima Carreya
Momsen niedawno ujawniła, że gwiazdor spędzał większość czasu na planie „Grincha” w charakteryzacji, więc jego twarz zobaczyła już po jego nakręceniu.
Nie widzieliśmy się od czasu „Grincha” – mówił Carrey podczas ich spotkania.
Tymczasem dr Sean McNally, amerykański ekspert od medycyny plastycznej przeanalizował najnowsze zdjęcia artysty.
Na wcześniejszych zdjęciach widać, że miał więcej nadmiaru skóry na górnych powiekach. Można to skorygować za pomocą plastyki powiek lub liftingu brwi. W jego przypadku sądzę, że przeszedł plastykę powiek, ponieważ pozycja jego brwi nie zmieniła się znacząco, podobnie jak linia włosów, która zazwyczaj cofa się po liftingu brwi – opowiadał w rozmowie dla „Daily Mail”
Fani są podzieleni w kwestii jego wyglądu – wielu widzi zmianę na gorsze.
Jestem nieco podejrzliwy wobec tego, jak imponująco wygląda jego linia szczęki w tym wieku, ale nie znalazłem momentu, w którym wyglądałaby inaczej, by móc wskazać ewentualne zabiegi w tej okolicy – mówił Sean McNally.
