Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie uwagę fotoreporterów przyciągnęły nie tylko polityczne wystąpienia, ale także eleganckie stylizacje. Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak-Kamysz zaprezentowały dwa różne podejścia do patriotycznej elegancji. Jedna wybrała stonowaną klasykę, druga – jesienny trend w czekoladowym odcieniu.

Marta Nawrocka czy Paulina Kosiniak-Kamysz? Pojedynek stylu podczas Święta Niepodległości

11 listopada w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na placu Piłsudskiego pojawili się najważniejsi politycy i przedstawiciele władz państwowych. U boku prezydenta Karola Nawrockiego tradycyjnie pojawiła się jego żona, pierwsza dama Marta Nawrocka, natomiast towarzyszką wicepremiera i szefa MON była Paulina Kosiniak-Kamysz. Obie panie zwróciły uwagę stylizacjami, choć każda w zupełnie inny sposób.

Pierwsza dama postawiła na ponadczasową elegancję. Pojawiła się w białym, lekko rozkloszowanym płaszczu, który zestawiła z czarnym golfem i spodniami o kroju dzwonów. Całość uzupełniła czarnymi skórzanymi rękawiczkami oraz szpilkami w tym samym kolorze. Stylizacja Nawrockiej była spójna, klasyczna i utrzymana w duchu prostoty, który doskonale wpisuje się w jej dotychczasowy styl.

Uwagę zwracał także starannie dopracowany makijaż oraz gładko upięte włosy, idealne do formalnego charakteru wydarzenia.

Żona wicepremiera postawiła z kolei na stylowy zestaw w odcieniach czekoladowego brązu. Założyła długi płaszcz, spódnicę midi oraz koszulę wiązaną na kokardę, tworząc elegancki total look w jednej tonacji. Stylizację uzupełniła czarnymi kozakami na obcasie, które dodały sylwetce lekkości i szyku.

To odważniejszy wybór niż ten pierwszej damy, wpisujący się w aktualne trendy, ale wciąż z klasą.

Która z pań wygrała ten pojedynek? Ocenę pozostawimy naszym czytelnikom.

Nie tylko panie przyciągały spojrzenia

Ciekawostką jest fakt, że ich mężowie – prezydent Karol Nawrocki i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, również postawili na dopasowane, eleganckie stylizacje. Obaj wystąpili w granatowych płaszczach, do których dobrali krawaty w odcieniach czerwieni – symbolizujące władzę, siłę i przywództwo.

Czerwony krawat prezydenta miał intensywny, klasyczny odcień, natomiast Kosiniak-Kamysz wybrał bardziej stonowany ton, wpadający w bordo.