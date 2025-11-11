Na celebracji Święta Niepodległości nie mogło zabraknąć Prezydenta i Pierwszej Damy. Karol Nawrocki wygłosił oficjalne oświadczenie. Ostro wypowiedział się na temat polskich celebrytów.

Obchody Dnia Niepodległości

Dziś cała Polska celebrowała odzyskanie wolności, a ulice miast, od Warszawy po najmniejsze miejscowości, przepełniła gorąca, biało-czerwona fala emocji. Listopadowa aura w stolicy ustąpiła miejsca hucznym orkiestrom, patriotycznym pieśniom i radosnym okrzykom.

Centralnym punktem obchodów był tradycyjnie Prezydent Nawrocki, który w asyście rządu, wojska i duchowieństwa, złożył hołd pod Grobem Nieznanego Żołnierza, po czym poprowadził uroczysty marsz Alejami Ujazdowskimi.

Karol Nawrocki z żoną na Mszy Świętej

Ważnym punktem popołudniowej części obchodów była Msza Święta w intencji Ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej, w której wzięli udział Prezydent Karol Nawrocki z Małżonką. Nabożeństwu przewodniczył metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas.

Wśród licznie zgromadzonych dostojników znaleźli się m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wysocy rangą duchowni (w tym biskup Wiesław Lechowicz) i generałowie (Krzysztof Zielski i Marek Sokołowski). Tuż przed Mszą Prezydent dokonał symbolicznego gestu, zapalił historyczną Świecę Niepodległości.

Prezydent Nawrocki z apelem do żołnierzy. Uderzył w celebrytkę

Prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do żołnierzy i funkcjonariuszy, koncentrując się na niezastąpionej wartości munduru i codziennej służby dla bezpieczeństwa państwa. W swoim emocjonalnym wystąpieniu nie tylko wyraził wdzięczność, ale także ostro skrytykował kontrowersyjne zachowania części osób publicznych w mediach, przeciwstawiając je godności i zaangażowaniu ludzi w służbie.

Mówię to do wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy z wielkim uznaniem waszej codziennej pracy dla naszego bezpieczeństwa i dla funkcjonowania państwa polskiego. I chcę wam powiedzieć, że nawet jeśli jacyś celebryci obrażają polski mundur, używając słów, które nie powinny padać w przestrzeni publicznej, szczególnie do polskiego żołnierza, jeśli nawet polski sąd nie jest w stanie zareagować na to zgodnie z polską racją stanu, to ja jako prezydent Polski w imieniu narodu, który tu jest, jesteście narodzie? – mówił Nawrocki.

Prezydent Nawrocki zdecydowanie podkreślił, że żołnierze i funkcjonariusze stanowią dla narodu „świętość”, zapewniając o pełnym wsparciu dla ich służby. W domyśle jego słowa były najprawdopodobniej reakcją na głośne kontrowersje z listopada 2021 roku, kiedy to aktorka Barbara Kurdej-Szatan ostro skrytykowała działania Straży Granicznej podczas kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.