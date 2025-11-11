11 listopada, podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie, doszło do wyjątkowej chwili. Marta Kaczyńska wraz z mężem i dziećmi pojawiła się obok pary prezydenckiej przy składaniu wieńców przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. To pierwszy raz, kiedy bratanica Jarosława Kaczyńskiego uczestniczyła w tym symbolicznym momencie wspólnie z głową państwa.

Marta Kaczyńska i Nawroccy razem przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości miały wyjątkowy przebieg. Uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie zakończyły się złożeniem wieńców przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę Martę. Wśród zgromadzonych pojawiła się również Marta Kaczyńska, córka śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i bratanica prezesa PiS.

Wraz z mężem, Piotrem Zielińskim, oraz dziećmi – córką Martyną i synem Stanisławem, Kaczyńska podeszła do pomnika swojego ojca. Po złożeniu kwiatów rodzina zatrzymała się na chwilę i wymieniła kilka zdań z parą prezydencką. Cała scena została uchwycona przez kamery transmitujące uroczystość.

To był szczególny moment – dotąd nigdy nie widzieliśmy, by Marta Kaczyńska uczestniczyła w oficjalnych obchodach w ten sposób, razem z urzędującym prezydentem – zauważają komentatorzy polityczni.

Wspólne upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął dzień od złożenia wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej, Lecha Kaczyńskiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednak to właśnie moment przed pomnikiem byłego prezydenta wzbudził największe emocje.

Towarzysząca mu Marta Nawrocka – pierwsza dama powitała Kaczyńską z rodziną z wyraźną serdecznością. Symboliczne spotkanie obu rodzin miało silny, emocjonalny wydźwięk, szczególnie w kontekście tragicznej historii rodziny Kaczyńskich.

Szczególnie uwagę przyciągała druga córka Kaczyńskiej Martyna. Jest już nastolatką i robi się coraz bardziej podobna do mamy. Przypomnijmy, że starsza z dziewcząt Ewa, obecnie przebywa w Korei Południowej, gdzie studiuje.

Marta Kaczyńska o Karolu Nawrockim

Podczas kampanii prezydenckiej Marta Kaczyńska otwarcie wspierała Karola Nawrockiego. W jednym z wystąpień przypomniała postać swojego ojca i podkreśliła, że ówczesny kandydat na prezydenta kontynuuje jego wartości.

Minęło niemal 15 lat od śmierci moich rodziców, ale za każdym razem bardzo mnie wzrusza wspomnienie o nich. (…) Wierzę, że pan dr Karol Nawrocki będzie wierny wizji Polski, jakiej przez całe życie wierny był mój ojciec – mówiła.

Zwróciła się także do żony prezydenta: