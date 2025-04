Wiosenna ramówka TVN. Sylwia Gliwa w „slip dress”, Wieniawa w jednej nogawce, Koroniewska kusi w mini

Następnie Joanna Koroniewska wspomniała o tym, że po śmierci matki miała bardzo trudną sytuację finansową i musiała nauczyć się bardzo szybko liczyć tylko na siebie. Aktorka bardzo szanowała pracę w „M jak Miłość”, bo to było wtedy jej jedyne źródło utrzymania, dlatego nigdy nie pozwoli sobie na krytykowanie produkcji:

Nigdy nie powiedziałabym niczego złego na temat tego serialu. Uratował mi życie, dzięki niemu miałam z czego żyć po śmierci mojej mamy. Nie ma więc takiej opcji, żebym powiedziała, że wówczas to nie było „to”, to nie był ten moment. Uratowała mnie też stałość tego serialu, bo po prostu musiałam przychodzić do pracy — dodała Joanna Koroniewska.