Koroniewska rozbudziła wyobraźnię fanów. Zapozowała w legginsach z „powiększaną” pupą!

Później Maciej Dowbor dodał, że jednak ktoś z gości zdradził, kiedy odbędzie się ślub pary, ale nie podał dokładnych informacji, bo nikt z gości ich nie miał. Co ciekawe, później za prezenterem telewizyjnym jeździł fotoreporter, którego oszukał Maciej Dowbor i powiedział mu, że ślub odbędzie się 25 grudnia, a tak naprawdę był w Boże Narodzenie dzień później:

Kręciłem się po różnych parkingach, żeby on za mną nie pojechał i on w końcu powiedział: „Dobra, dobra i tak wiem, że macie ślub w Zakopanem, tylko powiedz którego, bo chcę zaplanować święta. Ja rzuciłem mu wtedy, tak na odwal: „25 grudnia”, co oczywiście było nieprawdą, bo było 26 grudnia. Myślałem, że nie wziął tego na poważnie. Najlepsze jest to, że potem po latach gdzieś mnie przydybał i wywiązała się między nami jakaś pyskówka. On powiedział, że nie wybaczy mi nigdy tego, że w święta jechał na Podhale, żeby nam zrobić jakieś zdjęcia, a ten ślub się nie odbył — podsumował Maciej Dowbor.