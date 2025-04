Joanna Racewicz opublikowała osobisty i emocjonalny wpis po śmierci papieża Franciszka. Choć podkreśla jego wyjątkowość i rewolucyjność na początku pontyfikatu, nie boi się także mówić o tym, co – jej zdaniem – nie zostało przez duchownego uniesione. „Zabrakło odwagi, konsekwencji, uczciwości” – pisze gorzko.

Joanna Racewicz, znana z aktywności w mediach i emocjonalnych komentarzy do spraw ważnych społecznie, tym razem podzieliła się refleksją na temat papieża Franciszka. Po jego śmierci zamieściła na Instagramie długi, osobisty wpis, w którym wróciła do 2013 roku – dnia, w którym świat po raz pierwszy usłyszał „buona sera” wypowiedziane przez Jorge Mario Bergoglio.

Dziennikarka przypomniała, jak zaskoczyło ją jego podejście do Kościoła, otwartość i symboliczne gesty: rezygnacja z czerwonych butów, zamieszkanie w Domu Świętej Marty zamiast Pałacu Apostolskiego, czy słynne słowa: „Kim jestem, żeby oceniać?” – w kontekście osób LGBT.

Papież z końca świata. Pokochałam Go od pierwszego „buona sera”, które zabrzmiało na Placu św. Piotra w Rzymie. Od poruszającego: „kim jestem, żeby oceniać”, kiedy go pytano o społeczność LGBT w Kościele. 13 marca 2013 roku zabrzmiał głos człowieka. Człowieka, a nie purpurata. Nadzieja na zmianę. Niewielu wtedy znało biskupa z Buenos Aires. Pamiętam, jak googlowalismy kim jest Bergoglio. Był jak objawienie za koturnem Spiżowej Bramy. Franciszek zaczarował świat. Jego nowe imię, skromność, wybory. Obrona słabszych, planety. To, że zrezygnował z blichtru, czerwonych butów, z papieskiej rezydencji w Pałacu Apostolskim. To, że zaczął mówić prawdę o krzywdzie dzieci.