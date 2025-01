Justyna Gradek zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą związku ze światowej sławy projektantem mody — Philippem Pleinem. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i para szybko się rozstała. Oprócz tego widzowie kojarzyli ją także jako fankę wszelkich zabiegów kosmetycznych i operacji plastycznych. Justyna Gradek szczerze mówiła o tym, że powiększała usta i przeszła szereg innych operacji plastycznych. Ostatnio pochwaliła się, że zrobiła sobie liposukcję i BBL (Brazylijski Lifting Pośladków). Pokazała efekty.

Celebrytka udostępniła na Instagramie serię relacji, na których pokazała, jak wygląda świeżo po brazylijskim liftingu pośladków oraz liposukcji. Okazuje się, że Justyna Gradek jest trochę opuchnięta, w związku z tym chodzi pięć razy w tygodniu na masaże całego ciała. Oprócz tego dba także o codzienne spacery:

Celebrytka w dalszej części relacji na Instagramie opowiedziała fanom o bólu związanym z poważnymi operacjami plastycznymi. Okazuje się, że zdecydowała się na dość bolesne i trudne zabiegi, ale dla efektów metamorfozy sylwetki Justyny Gradek jest w stanie wiele wytrzymać:

Liposukcja to poważna operacja, dlatego trzeba być przygotowanym na to, że ból może być niekomfortowy, szczególnie w pierwszych dniach. Najtrudniejsze są trzy pierwsze doby — to wtedy odczuwa się największy dyskomfort, ale z każdym kolejnym dniem jest coraz lepiej. Odpowiednia opieka, systematyczne masaże i przestrzeganie zaleceń lekarza naprawdę pomagają przejść przez ten czas. Ból jest do zniesienia, jeśli podejdzie się do tego z odpowiednim nastawieniem i świadomością, że to etap, który prowadzi do wymarzonych efektów — dodała Justyna Gradek.