Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz starają się nie komentować medialnej burzy po ich odpadnięciu z programu i reakcji uczestników. Para odcina się od plotek i ostatnio zwróciła się do fanów z komunikatem, że ich bilety na wspólny spektakl „Siedem” wyprzedają się na pniu. Wspomnieli również o dalszych planach:

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz jakiś czas temu odpadli z programu „Taniec z Gwiazdami”. Para nie kryła rozgoryczenia w swojej mowie końcowej. Szczególnie mocne słowa padły z ust Agnieszki Kaczorowskiej. Teraz na dzień przed finałem oznajmili fanom zaskakujące wieści. Zdradzili, że mają dla nich kilka sekretów, które lada moment ujrzą światło dzienne. Padły szokujące szczegóły.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli oburzeni zachowaniem uczestników „TzG”. Padły mocne słowa

Para też zabrała głos po tym, jak zobaczyła transmisję na żywo wszystkich uczestników programu „Tańca z Gwiazdami”. Uczestnicy, przygotowując się do finałowego odcinka, odpowiadając na pytania fanów, nie szczędzili sobie kąśliwych uwag pod adresem nieobecnych: Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Kiedy jeden z internautów zapytał, gdzie jest tancerka i aktor, Tomasz Karolak odpowiedział:

W dupie — odpowiedział aktor.

Marcin Rogacewicz nie krył oburzenia zachowaniem uczestników. Stwierdził, że od samego początku razem z Agnieszką Kaczorowską są ostro krytykowani przez ludzi występujących w „Tańcu z Gwiazdami”:

Jesteście świadkami nieprawdopodobnego — jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej „wyjątkowej, jubileuszowej” edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym, co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko. Brakuje mi słów, by opisać uczucie, którego doświadczyłem, widząc, co robią „koleżanki i koledzy” — podsumował Marcin Rogacewicz.

Agnieszka Kaczorowska zbija fortunę na popularności. Po spektaklu z Rogacewiczem wymyśliła perfumy

Agnieszka Kaczorowska zdaje się nie przejmować hejtem i skupia się na czerpaniu korzyści z zainteresowania medialnego. Aktorka niedawno stworzyła własne perfumy sygnowane nazwą Sway, które można dostać w popularnej drogerii. Tak opisywała zapachy: