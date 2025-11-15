Kilka miesięcy temu media obiegła informacja o rozwodzie Emilii Komarnickiej i Redbada Klijnstry. Teraz aktorka pojawiła się na kanapie „Dzień Dobry TVN” i opowiedziała, w czym teraz znajduje pocieszenie.

Rozstanie Emilii Komarnickiej i Redbada Klijnstry

Relacja aktorów Emilii Komarnickiej i Redbada Klijnstry rozpoczęła się na planie serialu „Na dobre i na złe” i przerodziła się w małżeństwo. Para stanęła na ślubnym kobiercu 12 sierpnia 2017 roku i doczekała się narodzin dwóch synów: Kosmy (ur. 2018) i Tymoteusza (ur. 2020).

Przez długi czas uchodzili za zgodną parę w środowisku artystycznym. Informacje o kryzysie w ich związku pojawiły się w mediach w 2024 roku, zwłaszcza po tym, jak oboje zrezygnowali z używania podwójnego, wspólnego nazwiska w życiu zawodowym.

Jednakże, pod koniec sierpnia 2025 roku media poinformowały, że para złożyła pozew rozwodowy w warszawskim sądzie. Aktorzy nie podali publicznie dokładnych przyczyn rozstania. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że na relację mogła mieć wpływ duża ilość pracy i związane z tym częste podróże Emilii Komarnickiej. Mimo decyzji o rozstaniu oboje starają się zachować dobre stosunki jako rodzice.

Komarnicka o poczuciu szczęścia po rozstaniu

Emilia Komarnicka w rozmowie w studiu „Dzień Dobry TVN” podzieliła się refleksją o tym, jak odnalazła na nowo poczucie spełnienia i wewnętrznej harmonii.

Mówi, że to właśnie suma jej życiowych przeżyć — tych pięknych i tych bolesnych — otworzyła jej oczy na to, kim naprawdę jest. Aktorka zaznacza, że poczucie szczęścia nie spada z nieba, lecz wynika z wewnętrznej decyzji. Dzięki takiemu podejściu potrafi celebrować zwykłe dni i dostrzegać w nich to, co najcenniejsze.

To jest tak, że przychodzi taka wewnętrzna integralność. To znaczy, że już kilka razy się upadło i wstało, i już wiadomo, co daje szczęście. Wiadomo, gdzie są słabości, a gdzie mocne strony. To daje taki niesamowity spokój i samoregulację, że gdybym miała powiedzieć, dlaczego jestem szczęśliwa, to dlatego, że podjęłam taką decyzję, że właśnie tak chcę przechodzić przez życia i to się udaje – zaznacza w Dzień Dobry TVN.

Komarnicka o powrocie do dawnej pasji

Zwróciła uwagę, że największą część życia stanowi zwykła codzienność, a nie wyjątkowe uroczystości. Podkreśliła, że to drobne gesty i krótkie momenty zachwytu budują poczucie szczęścia oraz tworzą podstawę odporności w trudniejszych okresach.

To nie jest tak, że to szczęście przychodzi z zewnątrz, to jest raczej moje nastawienie na to, czy ja je wypatruję. Mogłabym czekać na to szczęście, na te wielkie momenty. Umiemy się cieszyć, jak są wesela, jak są urodziny, to tak nam łatwiej się radować, bo jest przestrzeń ku temu. Ale tak statystycznie dni codziennych mamy więcej niż tych wyjątkowych. Więc jak sobie podejmiemy decyzję: „A, codziennie mogę się tutaj dopatrzyć czegoś wyjątkowego, czegoś, co mnie zachwyca”, (…) to dzban zachwytów jest pełny i później, jak przychodzi mniej zachwycający moment, to można z niego brać – twierdzi Komarnicka.

Jednym z kluczowych aspektów tego etapu życia stanowi ponowne sięgnięcie po taniec, dzięki któremu możliwe stało się odkrywanie radości płynącej z ruchu i obcowania ze sztuką.

Taniec to moja miłość, pierwsza miłość. Taniec zaprowadził mnie na scenę, więc będę mu wdzięczna na zawsze, dlatego że zaczęłam od dziecięcych zespołów artystycznych w Klubie Garnizonowym w Brzegu. Od tańca się zaczęło. Otworzyła się cała przestrzeń artystyczna. Później przyszło aktorstwo. Później porzuciłam ten taniec i dopiero po 15 latach zapomnienia wróciłam do tańca spektaklem „Kto ma Klucz.” ze Stefano Terrazzino – zaznacza aktorka.

Wygląda na to, że aktorka stara się zbudować życie po rozstaniu i świetnie jej to wychodzi. Odnalazła szczęście w małych rzeczach, co pomaga jej cieszyć się z tych większych.

