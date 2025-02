,,Bożenka z Klanu” i jej życie prywatne od lat wzbudzają ogromne emocje. Ostatnio głośno jest o jej rozstaniu z Maciejem Pelą i aferze liścikowej oraz rzekomym romansie na planie ,,Królowych przetrwania”.

Agnieszka Kaczorowska o rozstaniu z Maciejem Pelą

Gwiazda rozstała się po sześciu latach małżeństwa, co było dla wielu szokiem. Zaledwie kilka tygodni wcześniej jeszcze razem pozowali na ściance i publikowali wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Teraz Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w programie Magdy Mołek, w którym po raz pierwszy odniosła się do rozpadu małżeństwa. Dziennikarka zasugerowała, że tancerka bardziej się rozwijała niż jej mąż, co wpłynęło na kryzys w relacji. Na co tancerka odpowiedziała:

Mam wrażenie, że męskości w mężczyznach jest coraz mniej, ale wierzę, że są na świecie jeszcze tacy mężczyźni, że będąc w danej wibracji, zaczynasz przyciągać takich ludzi do siebie – przyznała.

Podkreśliła, że nie jest osobą, która szybko wyrzuca do kosza: „Ja szybko podejmuję decyzje, nie mam w sobie cierpliwości, natomiast ja dałam czas sobie i mojej poprzedniej relacji, żeby to uratować, zbudować na nowo. To trwało długo, ale się nie udało. Nie zrobisz za kogoś czyjejś roboty, możesz tylko swoją”.

Wyznała też, jak obecnie się czuje w całej medialnej burzy związanej z rozstaniem i programiem „Królowe przetrwania”:

Ja cały czas jestem w trybie przetrwania. Myślę, że dopóki to się oficjalnie nie zakończy, to pozostanę w tym trybie. To jest taki tryb, w którym korzystasz ze wszystkich swoich sił i mocy, które są we mnie i nie daję się sprowokować. Przyświeca mi myśl, że moje dzieci są najważniejsze. Dlatego zachowam spokój i siłę w tym wszystkim – powiedziała Kaczorowska.

Na koniec przyznała, że wszystkich dookoła okłamywała publikują rodzinne szczęśliwe kadry, a w końcu zdecydowała się rozstać:

„Prawdą jest, że mogłam spękać. Przez wiele lat oszukiwać siebie i innych dookoła, ale nie chciałam tego robić, bo życie jest za krótkie. Biorę to wszystko na klatę, czasami jest cholernie trudno i czuję się poturbowana” – wyznała.