Marcin Rogacewicz przerywa milczenie. Tuż przed finałem „Tańca z gwiazdami” ujawnił, co spotkało go i Agnieszkę Kaczorowską w programie. Włos się jeży!

Marcin Rogacewicz nie wytrzymał przed finałem „TzG” i wyciąga działa! To w nich uderzył aktor

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w „Tańcu z gwiazdami”

Już od momentu wejścia na parkiet, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz jako para w 17. edycji programu przyciągali uwagę widzów i jurorów. W premierowym odcinku zaprezentowali quick­step, za który otrzymali wysoką notę 34 punktów.

W trakcie finału pierwszego odcinka nastąpił moment, który szybko obiegł media – Rogacewicz pocałował Kaczorowską na wizji, chwilę po tym, jak Paulina Sykut zapytała o ich relację poza programem.

W kolejnych odcinkach para konsekwentnie osiągała dobre wyniki – w jednym z odcinków zdobyli 40 punktów od jurorów. Ich choreografie były komentowane jako pełne energii, emocji i chemii – zarówno tanecznej, jak i interpersonalnej. Pojawiły się również wątki z ich życia prywatnego, co dodawało dramaturgii ich prezentacji.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z „TzG”

Decyzją widzów para pożegnała się z programem w siódmym odcinku. Choć jurorzy wysoko oceniali ich umiejętności, o pozostaniu w programie zadecydowały głosy telewidzów.

Podczas pożegnalnego wystąpienia Kaczorowska nie kryła wzruszenia. W emocjonalnym przemówieniu dziękowała partnerowi, jurorom oraz publiczności za wsparcie, apelując przy tym o więcej życzliwości i zrozumienia w świecie mediów społecznościowych. Rogacewicz z kolei podkreślał, jak wiele nauczył się dzięki tej przygodzie i jak bardzo ceni współpracę z Agnieszką, nazywając ją „profesjonalistką o wielkim sercu”.

Niestety okazało się, że nieprzyjemne zachowanie kolegów z parkietu się nie skończyło. Marcin Rogacewicz nie wytrzymał.

Marcin Rogacewicz wypalił prawdę

Marcin Rogacewicz długo milczał, znosząc całe zamieszanie wokół siebie i Agnieszki Kaczorowskiej. Kiedy jednak przebrała się miarka, odpalił się na Instagramie.

Kochani. Bardzo długo milczałem patrząc na to wszystko co się dzieje „od środka”. Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu milczałem dalej i robiłem swoje, jak to ja. Jestem twardy. Ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało. Jesteście świadkami nieprawdopodobnego – jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej „wyjątkowej, jubileuszowej” edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko.

I zakończył:

Brakuje mi słów by opisać uczucie, którego doświadczyłem widząc co robią „koleżanki i koledzy”. Nie umiem i nigdy nie umiałem o nikim myśleć źle. I wszystkim (przede wszystkim Wam) życzę wszystkiego dobrego z całego serca. Bądźcie dla siebie dobrzy – szczególnie w tych trudnych czasach!

Internauci natychmiast ruszyli ze spekulacjami, kogo ma na myśli aktor. A jak wy sądzicie?