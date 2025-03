W niedzielę (2 lutego) wystartował nowy sezon „Tańca z gwiazdami”. Na parkiecie do wyścigu o Kryształową Kulę stanęło 12 par: Blanka Stajkow (wokalistka), Adrianna Borek (aktorka kabaretowa), Maria Jeleniewska (influencerka), Maciej Kurzajewski (dziennikarz), Magdalena Narożna (piosenkarka), Filip Gurłacz (aktor), Magda Mołek (dziennikarka), Ola Filipek (dziennikarka RMF FM), Cezary Trybański (koszykarz NBA), Michał Barczak (aktor), Grażyna Szapołowska (aktorka), Tomasz Wolny (dziennikarz).

Jednym z większych zaskoczeń programu jest udział Macieja Kurzajewskiego. Do tej pory dziennikarz trzymał się z dala od udziału we wszelkich programach rozrywkowych, ale jak można się domyślać, za namową partnerki Kasi Cichopek zdecydował się na udział:

Dla mnie największym wyzwaniem będzie pokazanie emocji. Emocji, które są we mnie, które sprawiają, że właściwie momentami nie powinienem się uśmiechać a się uśmiecham. Złości, która jest, której nie pokazuje. Ale może tutaj właśnie będę miał szanse, żeby wyrzucić te emocje, wyrzucić złość, wyrzucić taką frustrację rzeczami, które w moim odczuciu są dla mnie niesprawiedliwe. Jeżeli ja w pierwszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” samemu sobie pokażę, że mogę być inny niż na co dzień to będzie największa radość. Jeśli to mi się uda, to będę mógł powiedzieć po tym pierwszym niedzielnym wieczorze „Kurczę chłopaku, dobrze zacząłeś” – wyznał Kurzajewski.

Kolejnym zaskoczeniem jest obecność na widowni młodszego syna Maćka, Juliana. Do tej pory synowie dziennikarza trzymali się z dala od mediów, ale teraz 19-letni Julian zrobił wyjątek. Widzimy, że młodszy syn Pauliny Smaszcz wdał się w ojca, uroda i rysy twarzy przypominają gospodarza „Halo Tu Polsat”.

Co najlepsze jest to na tyle wyjątkowy dzień, że nawet Katarzyna Cichopek przyprowadziła do studia córkę Helenkę, ale nie pozostała z nią do zdjęć.