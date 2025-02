W rozmowie, która została wyemitowana w programie, Smaszcz po raz kolejny nie szczędziła krytyki w stronę Kurzajewskiego. Ujawniła także wiele nieznanych dotychczas faktów na temat ex małżeństwa. Jak podkreśliła, to ona miała być osobą, która wspierała jego karierę i pomagała mu osiągnąć sukces.

Od początku wierzyłam w jego talent. Negocjowałam kontrakty, dopingowałam go w pasjach, budowałam jego markę. A jak mi za to podziękował? Powiedział, że nic dla niego nie zrobiłam – wyznała.

Smaszcz twierdziła, że Kurzajewski i jej syn śmiali się z niej podczas choroby. Dziennikarz odpowiedział!

Paulina Smaszcz nie ukrywała również rozczarowania, zauważając, że mężczyźni często wybierają partnerki, które wydają się mniej samodzielne. Jak wiemy sama prowadzi profil, który zachęca kobiety do osiągnięcia pełnej niezależności i pewności siebie. Przyznała, że jej podejście do relacji różni się od tego, czego wielu mężczyzn oczekuje od swoich partnerek i że żałuje, że nie postąpiła wcześniej inaczej, czyli tak, jak większość kobiet.

Drama w „Królowych przetrwania”! Paulina Smaszcz OSTRO o zachowaniu Agnieszki Kaczorowskiej: „Nagle jest inną osobą!”

Nie zabrakło także odniesień do przeszłości małżeństwa Kurzajewskiego i Smaszcz. Według Pauliny, jej były mąż miał jesienią 2022 roku sugerować, że chce do niej wrócić, a chwilę później pojawił się publicznie będąc w związku z Katarzyną Cichopek.

Chciałam powiedzieć, że to jest wszystko kłamstwo, to, co oni mówią. Na następny dzień rano transmisja z Izraela na żywo, jak się kochają, a kilka dni wcześniej jest u mnie w domu, rozmawia ze mną, z moimi synami, z moją synową i kłamie, że dla niego to jest porażka i ja mam dać mu kolejną szansę. A kilka dni później wyjeżdża i dowiadujemy się, że ona jest jego wielką miłością. Gdzie miałaby być ta szansa? – mówiła na wizji Smaszcz.