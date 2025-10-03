Katarzyna Herman jest cenioną aktorką filmową i teatralną. Wiele osób zachwyca się jej charyzmą sceniczną i selektywnym doborem ról. Ostatnio podbiła serca widzów za sprawą produkcji Netfliksa „1670”. Publiczność pokochała ją także za kreacje aktorskie w filmach: „Oszukane”, „Panie Dulskie” czy w “Doppelgänger. Sobowtór”. Mało jednak kto wiedział, że w dzieciństwie aktorka przeszła przez piekło. Była ofiarą perfidnej przemocy psychicznej stosowanej przez okrutną nauczycielką baletu.

Katarzyna Herman ostatnio wcieliła się w rolę surowej trenerki baletu w filmie „Brzydka siostra”. Okazuje się, że przygotowując się do roli, czerpała pełnymi garściami ze swoich traumatycznych przeżyć. Aktorka kiedyś chodziła do szkoły baletowej, w której uczyła sroga nauczycielka:

Profesorka miała twardą rękę i długie paznokcie, którymi przeciągała nas po kręgosłupie i łydkach, żeby jeszcze bardziej ściągnąć mięśnie. To było straszne, ale robiłyśmy to, żeby dostać piątkę — powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”.

