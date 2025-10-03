Katarzyna Herman była ofiarą potwornej przemocy! „To jest straszne”
Aktorka podzieliła się z fanami przejmującym wyznaniem.
Katarzyna Herman jest cenioną aktorką filmową i teatralną. Wiele osób zachwyca się jej charyzmą sceniczną i selektywnym doborem ról. Ostatnio podbiła serca widzów za sprawą produkcji Netfliksa „1670”. Publiczność pokochała ją także za kreacje aktorskie w filmach: „Oszukane”, „Panie Dulskie” czy w “Doppelgänger. Sobowtór”. Mało jednak kto wiedział, że w dzieciństwie aktorka przeszła przez piekło. Była ofiarą perfidnej przemocy psychicznej stosowanej przez okrutną nauczycielką baletu.
Katarzyna Herman doświadczyła traumatycznej przemocy. Katem była nauczycielka baletu!
Katarzyna Herman ostatnio wcieliła się w rolę surowej trenerki baletu w filmie „Brzydka siostra”. Okazuje się, że przygotowując się do roli, czerpała pełnymi garściami ze swoich traumatycznych przeżyć. Aktorka kiedyś chodziła do szkoły baletowej, w której uczyła sroga nauczycielka:
Profesorka miała twardą rękę i długie paznokcie, którymi przeciągała nas po kręgosłupie i łydkach, żeby jeszcze bardziej ściągnąć mięśnie. To było straszne, ale robiłyśmy to, żeby dostać piątkę — powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”.
Katarzyna Herman dodała później, że czasy się zmieniły, ale uważa, że nadal jest obecna przemoc psychiczna w środowiskach artystycznych. Po latach trudnych doświadczeń jest na nią mocniej wyczulona i wie już, jak reagować. Mimo to chciałaby żyć w świecie, gdzie wszyscy się szanują i nie dochodzi do tego typu naruszeń:
Afery nadal wychodzą na jaw, a form, którymi można nas dotknąć, ciągle jest wiele. Tak jak moja nauczycielka tańca robiła to słowami — nie biła, ale mówiła: „Idź do ostatniego rzędu, masz talent, ale zmarnowany talent”. Po raz pierwszy zdarzyło mi się, że podeszła do mnie, biorąc mnie za brodę, gdy grałam nauczycielkę w „Brzydkiej siostrze”, i powiedziała: „A co ty tak dobrze wyglądasz? Co sobie zrobiłaś?”. Odpowiedziałam, że nie palę, nie piję i ćwiczę — może to działa. To również jest pewna forma przemocy — dodała aktorka w rozmowie z tabloidem.
