Dagmara Kaźmierska znowu dała niezły popis. Tym razem towarzyszył jej syn. Ciężko uwierzyć, jak zachowywali się na lotnisku. Wszystko znalazło się na nagraniu. Ochroniarz nie spuszczał z nich wzroku.
Dagmara Kaźmierska — upadek ze szczytu
Jeszcze kilka lat temu Dagmara Kaźmierska cieszyła się ogromną popularnością za sprawą programu „Królowe życia”. Ekscentryczna i bezpośrednia bohaterka była ulubienicą widzów. Stacje oferowały jej kolejne propozycje współpracy, a Kaźmierska miała nawet okazję znaleźć miłość w programie „Dagmara szuka męża”. Wszystko zaczęło się sypać niedługo po tym, jak gwiazda dostała zaproszenie do „Tańca z Gwiazdami”. Na jaw zaczęły wychodzić szczegóły jej kryminalnej przeszłości, a stacje masowo kończyły z nią współprace.
Niedługo później celebrytka otrzymała kolejny cios. Jej najbliżsi przyjaciele Edzia i Jacek odwrócili się od niej. Nie hamowali się również w niepochlebnych wypowiedziach. Przez lata Wójcik był nawet posądzany o relację romantyczną z Kaźmierską. Toteż największym szokiem dla fanów, było, gdy tak podsumował jej osobę:
Pogoniłem łajzę – powiedział podczas jednego z live’ów.
Dagmara Kaźmierska po śmierci Jacka
Wszystko zmieniło się, jednak gdy media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Jacka Wójcika. Jego relacja z Dagmarą, poczucie humoru i charyzma sprawiały, że miliony widzów uwielbiało oglądać ich razem w programie. Kaźmierska jako pierwsza poinformowała o tragedii. Na swoim Instagramie opublikowała nawet czarno-białe zdjęcie, na którym znajdowała się wraz z Jackiem i Conanem.
Kochani, dziś odszedł Dżejk. Pomódlmy się za jego duszę. Dziękuję. Zabrali cię z gościny Dżejk. Do zobaczenia – napisała na instastory.
Gwiazda nie pojawiła się jednak na pogrzebie byłego przyjaciela. Jak ogłosiła publicznie Edyta Nowak-Nawara, Jacek nie życzył sobie, aby Dagmara tam była. W jej imieniu przyszedł jednak syn Conan.
Sceny na lotnisku w wykonaniu Dagmary i Conana
Dagmara Kaźmierska po skandalu na temat swojej przeszłości regularnie podróżuje po świecie, aby złapać oddech. Tym razem postanowiła w podróż zabrać ukochanego syna Conana. Młody mężczyzna na swoim Instagramie opublikował nagranie, na którym widać, jak zachowują się w miejscu publicznym. Widocznie oczekiwanie na lot trwało zbyt długo, ponieważ Dagmara i Conan zdecydowali się na nietypową formę zabicia czasu. W sklepie znaleźli walizki, które składały się w kształt małego pojazdu. Matka i syn nie mogli zrezygnować z atrakcji.
Sorry, musiałem – podpisał nagranie Conan.
Ochroniarz cały czas bacznie obserwował ich wzrokiem, jednak nie postanowił zwrócić im uwagi (przynajmniej na nagraniu). Co działo się później, pozostaje jedną wielką niewiadomą. Jedno jest pewne — fani byli zachwyceni dodanym nagraniem.
Ewa | 6 listopada 2025
A ja ją bardzo lubię Syna też