Dagmara Kaźmierska znowu dała niezły popis. Tym razem towarzyszył jej syn. Ciężko uwierzyć, jak zachowywali się na lotnisku. Wszystko znalazło się na nagraniu. Ochroniarz nie spuszczał z nich wzroku.

Dagmara Kaźmierska — upadek ze szczytu

Jeszcze kilka lat temu Dagmara Kaźmierska cieszyła się ogromną popularnością za sprawą programu „Królowe życia”. Ekscentryczna i bezpośrednia bohaterka była ulubienicą widzów. Stacje oferowały jej kolejne propozycje współpracy, a Kaźmierska miała nawet okazję znaleźć miłość w programie „Dagmara szuka męża”. Wszystko zaczęło się sypać niedługo po tym, jak gwiazda dostała zaproszenie do „Tańca z Gwiazdami”. Na jaw zaczęły wychodzić szczegóły jej kryminalnej przeszłości, a stacje masowo kończyły z nią współprace.

Niedługo później celebrytka otrzymała kolejny cios. Jej najbliżsi przyjaciele Edzia i Jacek odwrócili się od niej. Nie hamowali się również w niepochlebnych wypowiedziach. Przez lata Wójcik był nawet posądzany o relację romantyczną z Kaźmierską. Toteż największym szokiem dla fanów, było, gdy tak podsumował jej osobę:

Pogoniłem łajzę – powiedział podczas jednego z live’ów.

Dagmara Kaźmierska grzmi o „nienawiści i zazdrości”! Co wydarzyło się po śmierci Jacka Wójcika?