Kevin Federline, były mąż Britney Spears znów o sobie przypomniał. Udzielił wywiadu dla „Entertainment Tonight”, w którym opowiedział o małżeństwie z artystką. W latach 1999-2002 byli najgorętsza parą Hollywood – doczekali się dwóch synów: 20-letniego Seana Prestona i 19-letniego Jaydena Jamesa.

Były mąż Britney Spears wspomina ślub

Przypominamy, że Britney Spears w 2021 roku wyszła spod kurateli ojca, ale niestety wciąż nie stanęła na nogi i jest z nią coraz gorzej. „New York Times” dotarł do fragmentów nowej autobiografii Kevina Federline’a, w których jej były mąż wróży tragiczny koniec księżniczki pop:

Nie da się udawać, że wszystko jest w porządku. (…) Prawda jest taka, że ​​ta sytuacja z Britney wydaje się zmierzać ku czemuś nieodwracalnemu – cytuje mężczyznę dziennik.

Można przeczytać bardzo druzgocące słowa byłego męża artystki, który ubolewa nad przyszłością synów:

„Z mojego punktu widzenia zegar tyka, a my zbliżamy się do ostatniej chwili. Coś złego się stanie, jeśli nic się nie zmieni, a moim największym strachem jest to, że nasi synowie zostaną z niczym”.

Teraz Kevin Federline w rozmowie z „Entertainment Tonight” wyznał szokującą historię, jaka wydarzyła się w noc przed ślubem. Twierdzi, że artystka zadzwoniła do Justina Timberlake’a, żeby porozmawiać z nim o wspólnej przyszłości.

Zapytałem: „Co się stało?”. Myślałem, że rozmawiała z mamą i może miała wątpliwości. A ona powiedziała mi, że rozmawiała przez telefon z Justinem.

On już chciał odwołać ślub, ale Britney uspokoiła go, że chciała tylko zamknąć przeszłość”: „Powiedziałem: »Nie musimy tego robić, jeśli nie jesteś gotowa«. Ale ona zapewniła mnie, że to była tylko próba zamknięcia przeszłości”.

W biografii Kevina możemy także dowiedzieć się, że Sean i Jayden bali się mamy i nie chcieli spędzać z nią czasu:

Czasami budzili się w nocy i widzieli ją stojącą cicho w drzwiach, patrzącą na nich śpiących. „O, nie śpisz? – pytała z nożem w dłoni. Potem odwracała się i odchodziła bez słowa.

Agent Britney Spears już skomentował słowa Kevina Federline’a. Uważają, że były mąż artystki chce tylko zarobić ostatnie pieniądze na Britney, tym bardziej że jakiś czas temu zakończyła wypłacanie alimentów na dzieci.