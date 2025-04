Britney Spears wrzuciła właśnie do sieci dziwne nagranie, które od razu zwróciło uwagę internautów. Po opublikowanym wideo fani zaniepokoili się stanem artystki, która wygląda, jakby mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Britney Spears w niepokojącym nagraniu

Britney Spears to niekwestionowana ikona muzyki, która uznawana jest za królową popu. Artystka na swoim koncie ma masę sukcesów zawodowych, ale także nie brak wielu kontrowersji. Teraz piosenkarka opublikowała na swoim Instagramie dość dziwne nagranie, w którym mówi chaotycznie i niewyraźnie na temat swojego wyglądu, a przy tym dynamicznie gestykuluje i robi nietypowe miny.

Naprawdę chcę odzyskać moje paznokcie, żebym mogła być fajna (…). Przysięgam na Boga. To trwa wieczność (…). Potrzebuje mojej grzywki, żeby być piękna (…). Uuuu Mamacita – mówiła wokalistka na nagraniu.

Pod opublikowany wideo Spears poinformowała także, że jest właśnie po przebytej chorobie, a w związku z tym bardzo się jej nudzi.

Dlaczego po poważnym przeziębieniu jestem taka leniwa. Czuję się lepiej. To tylko moje wewnętrzne myśli. Jestem znudzona jak diabli – napisała Spears pod opublikowanym nagraniem.

Choć pod nagraniem piosenkarka wyłączyła możliwość dodawania komentarzy, to internauci zaczęli komentować jej zachowanie na innych mediach społecznościowych. Wielu z fanów twierdzi, że dzieje się z nią coś niedobrego i potrzebuje pomocy. Choć to nie pierwsze z serii dziwnych nagrań Spears, to tym razem faktycznie jest to niepokojące.

Warto wspomnieć, że artystka miała już problemy psychiczne. W 2008 roku na artystkę została nałożona kuratela tuż po jej załamaniu nerwowym. Dzięki temu przez prawie 13 lat ojciec wokalistki miał nad nią kontrolę w sprawach finansowych, zawodowych, a nawet prywatnych. W 2021 sąd zakończył kuratelę artystki, która wreszcie mogła poczuć się swobodnie.