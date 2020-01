Niedawno pisaliśmy o Kris Jenner (64 l.), która pokazała się w nowych butach projektu Kanye Westa. Teraz inny model, który właśnie co wszedł do sprzedaży, promuje Khloe Kardashian (35 l.). Sprawdźcie, czy przypadną Wam do gustu.

Khloe Kardashian w nowych butach Yeezy

Khloe w Nowy Rok wyskoczyła załatwiać swoje sprawy. Ubrała się wygodnie w czarne spodnie dresowe i czarną bluzkę. Uwagę zwracały jej buty – to Yeezy projektu Kanye Westa, a dokładniej model 700 V3. Kosztują one około 180 dolarów, czyli prawie 700 zł.

Buty Kanyego cieszą się ogromną popularnością, ale nie wszyscy są ich zwolennikami. Dla niektórych są zbyt dziwne, toporne, o czym świadczą komentarze internautów.

Nigdy nie zrozumiem mody. W życiu bym tego nie założyła! Wyglądają, jak zaprojektowane przez kosmitów.

A Wy co sądzicie?