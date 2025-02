Już niebawem rusza kolejna edycja telewizyjnego show „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”. Wszyscy fani zacierają ręce i z niecierpliwością wyczekują tanecznego szaleństwa. Jak się okazało, w tym sezonie będzie kilka powrotów. Czwórka z tancerzy, którzy kiedyś rozpalali parkiet, znów będzie miała okazję się wykazać. Niestety internauci nie są zadowoleni z powrotu wszystkich tancerzy.

Na oficjalnym profilu „Tańca z gwiazdami” na Instagramie pojawiła się właśnie informacja o ekipie tancerzy, którzy wracają po przerwie do programu. Wśród nich znaleźli się: Jan i Lenka Klimentowie, Mieszko Masłowski oraz Agnieszka Kaczorowska. Największą burzę w komentarzach wywołał jednak powrót Kaczorowskiej, która zatańczy tym razem z aktorem, Filipem Gurłaczem.

Pod opublikowanym postem pojawiła się masa nieprzychylnych komentarzy od internautów, którzy nie są zadowoleni z powrotu Agnieszki. Jedni wskazują na jej osobowość, inni zaś nawiązują do deklaracji Kaczorowskiej, która kiedyś wyznała, że nie wróci już do programu.

„Pani Kaczorowskiej nie da się lubić. Sztuczna, przerysowana, dramat”

„Agnieszka kiedyś mówiła, że nie wróci do programu, chyba że na stołek sędziowski. A teraz leci z podkulonym ogonem.”

„Nikt nie chce oglądać Kaczorowskiej”

„Dlaczego wybraliście Kaczorowską, skoro tyle złego mówiła o programie? Ona jest taka niespójna i co chwila zmienia zdanie”

„Na pewno spadnie oglądalność przez nią”

Mimo że większość komentarzy nie ma pozytywnego wydźwięku, to wśród gorzkich komentarzy znaleźli się również prawdziwi fani Agnieszki, którzy cieszą się z jej powrotu.

„Czekam z niecierpliwością na panią Agnieszkę!”

„Powrót pani Agnieszki cieszy mnie najbardziej.”

„Super fajnie znowu ich wszystkich zobaczyć”

Warto wspomnieć, że Agnieszka Kaczorowska jakiś czas temu weszła w konflikt z produkcją „Tańca z Gwiazdami”. Tancerka zapewniła kiedyś, że nie wróci do programu, chyba że zostanie jurorem. Castingu nie wygrała, a zamiast niej, wybrano Tomasza Wygodę.

Moje pierwsze pytanie, kiedy otrzymałam telefon, że casting był spoko, tylko wybraliśmy kogoś innego. Mówię ok, jasne, rozumiem, nie pierwszy casting, który przegrałam. Tylko możecie mi, proszę, dać jakiś feedback, co nie zagrało, czego mi brakowało albo co zaważyło? Najpierw była cisza w telefonie, a potem cytuję: testosteron. […] Byłam w szoku! Zrozumiałam, że nie otrzymałam tej posady, dlatego, że nie jestem facetem – wyznała Kaczorowska w rozmowie z Plejadą.