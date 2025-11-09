Żona Rogacewicza odsunęła się w cień. Kim jest Maja? To z nią aktor ma czworo dzieci
Maja Rogacewicz, była żona aktora Marcina Rogacewicza, przez lata unikała medialnego rozgłosu. Choć to jej były mąż jest znany z występów w popularnych serialach, ona również budzi ciekawość fanów show-biznesu. W ostatnim czasie zrobiło się o niej głośno — wszystko za sprawą rozwodu, a także romansu jej byłego już męża z Agnieszką Kaczorowską. Co wiemy o Mai?
Kim jest Maja Rogacewicz, była żona Marcina?
Maja i Marcin pobrali się w 2013 roku. Tworzyli związek, który dla wielu wydawał się idealny. Doczekali się czworga dzieci — trzech córek, w tym bliźniaczek, oraz syna. Aktor wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego najważniejsza, a dom stanowi jego azyl od zgiełku show-biznesu. Wspólnie z żoną starali się wychowywać dzieci z dala od mediów, dbając o ich prywatność.
W 2025 roku małżeństwo Marcina i Mai Rogacewiczów zakończyło się rozwodem. Rozstanie odbyło się w spokojnej atmosferze — wystarczyła jedna rozprawa, by formalnie zamknąć wspólne życie. Choć przyczyny decyzji nie zostały oficjalnie ujawnione, media plotkarskie długo spekulowały o powodach rozpadu małżeństwa. Aktor apelował jednak o uszanowanie prywatności rodziny.
Żona Rogacewicza całkowitym przeciwieństwem Agnieszki Kaczorowskiej
Maja z wykształcenia jest architektką. To właśnie praca w tym zawodzie pozwalała jej zachować dystans do świata rozrywki i blasku fleszy, w którym obracał się jej mąż i jego obecna partnerka. Zawsze stawiała na spokój, stabilność i życie rodzinne, dlatego rzadko pojawiała się publicznie u jego boku, stąd nie ma wielu zdjęć kobiety.
Po rozwodzie Maja miała zacząć nowy etap w życiu. Według medialnych doniesień związała się z mężczyzną spoza świata show-biznesu. Sama nie komentuje swojego życia prywatnego i konsekwentnie trzyma się z dala od kamer, co budzi jeszcze większe zainteresowanie jej osobą.
Dziś Maja Rogacewicz skupia się na pracy zawodowej i wychowywaniu dzieci. Choć jej historia przez lata toczyła się w cieniu znanego aktora, pokazuje, że nawet w świecie show-biznesu można zachować dyskrecję i prywatność.
O ile Agnieszka Kaczorowska czuje się w świecie mediów jak ryba w wodzie, to była żona jej ukochanego to całkowite przeciwieństwo tancerki.