W piątek 26 września 2025 r. w miejscowości Niechanowo (powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie) doszło do groźnego wypadku drogowego z udziałem znanych polskich aktorów: Karoliny Gorczycy i Krzysztofa Czeczota. Jak podał lokalny portal moje-gniezno.pl, aktorzy zmierzali do Gniezna na spektakl „Optymiści – czyli nasi w Egipcie”.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot z dziećmi na koncercie Sanah. Nie dowierzają, to co zobaczyli

Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca mieli wypadek

Do zdarzenia doszło około godziny 15:40 na drodze wojewódzkiej nr 260 w Niechanowie. W wypadku brały udział dwa pojazdy: Mercedes, w którym podróżowali aktorzy, i Citroen, który wjechał z drogi podporządkowanej, nie ustępując pierwszeństwa.

Karolina Gorczyca z córką ze związku z Wojciechem Zielińskim! Maria to mała KOPIA mamy (FOTO)

Jak poinformowała Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, asp. sztab. Anna Osińska, kierujący Mercedesem doznał obrażeń w postaci złamania ręki. Został przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Karolina Gorczyca, która była pasażerką w tym aucie, nie odniosła poważnych obrażeń i jak dotychczas wiadomo, opuściła miejsce zdarzenia bez konieczności hospitalizacji.

Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Został on przetransportowany do szpitala w Gnieźnie. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń – mówiła aspirant sztabowy Anna Osińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot WZIĘLI ŚLUB! Zdjęcia z uroczystości trafiły do sieci (FOTO)

Straż pożarna potwierdziła, że w akcji ratowniczej brały udział trzy zastępy (dwa OSP Niechanowo i jeden z JRG Gniezno). Ruch na drodze był w czasie działań służb zablokowany.