Dla Krzysztofa Czeczota i Karoliny Gorczycy miniony piątek mógł zakończyć się tragedią. Samochód, którym podróżowali, został uderzony przez inny pojazd. Choć zderzenie wyglądało groźnie, aktorska para zapewnia, że miała ogromne szczęście i apeluje do fanów, by nigdy nie zapominali o najważniejszym.

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowe popołudnie w miejscowości Niechanowo, niedaleko Gniezna. Około godziny 15:40 citroen wyjeżdżający z drogi podporządkowanej uderzył w mercedesa, którym podróżowali Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca.

Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń – przekazała mediom Anna Osińska, oficer prasowa policji w Gnieźnie.

Do szpitala trafił Krzysztof Czeczot, u którego stwierdzono złamanie ręki. Karolina Gorczyca wyszła z wypadku bez szwanku.

Oboje aktorzy odezwali się w mediach społecznościowych już następnego dnia. Gorczyca opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis: