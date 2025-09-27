Groźny wypadek znanych aktorów. Krzysztof Czeczot zabrał głos!
Mówią wprost, co ich uratowało
Dla Krzysztofa Czeczota i Karoliny Gorczycy miniony piątek mógł zakończyć się tragedią. Samochód, którym podróżowali, został uderzony przez inny pojazd. Choć zderzenie wyglądało groźnie, aktorska para zapewnia, że miała ogromne szczęście i apeluje do fanów, by nigdy nie zapominali o najważniejszym.
Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowe popołudnie w miejscowości Niechanowo, niedaleko Gniezna. Około godziny 15:40 citroen wyjeżdżający z drogi podporządkowanej uderzył w mercedesa, którym podróżowali Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca.
Zderzyły się tam citroen z mercedesem. W wyniku tego zderzenia obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał kierujący mercedesem. Podróżował on z pasażerką, która nie odniosła obrażeń. Również kierująca citroenem nie odniosła obrażeń – przekazała mediom Anna Osińska, oficer prasowa policji w Gnieźnie.
Do szpitala trafił Krzysztof Czeczot, u którego stwierdzono złamanie ręki. Karolina Gorczyca wyszła z wypadku bez szwanku.
Oboje aktorzy odezwali się w mediach społecznościowych już następnego dnia. Gorczyca opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis:
Życie potrafi zmienić się w sekundę. Dzięki Bogu nie tym razem. (…) Mieliśmy dużo szczęścia, ale przede wszystkim zapięte pasy i dostosowaną prędkość jazdy. Dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Dziękujemy służbom z okolic Gniezna za szybką reakcję i pomoc. Wszystko z nami ok.
Z kolei Krzysztof Czeczot postawił na krótkie, ale bardzo wymowne przesłanie:
Zapinaj pasy. Zawsze. Nam pomogły.
Internauci natychmiast zasypali aktorską parę komentarzami pełnymi wsparcia i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
