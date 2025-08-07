Krzysztof Rutkowski to najbardziej znany detektyw w Polsce, którego dokonania i dość kontrowersyjny wygląd zaklasyfikowały do grona celebrytów. W 2019 roku detektyw poślubił Maję Plich, z którą doczekał się syna Krzysztofa juniora. Rutkowski ma również przybraną 20-letnią córkę Kaję Bajor, którą Maja urodziła, gdy miała 18 lat. Potem okazało się, że ma również nieślubnego syna, 16-letniego dziś Alexandra.

Krzysztof Rutkowski trafił do szpitala

Poza tym od lat zajmuje się swoim biurem detektywistycznym, które zajmuje się największymi niewyjaśnionymi sprawami. Detektyw żyje w pędzie, ale musiał nieco zwolnić, zrobił to dla swojego zdrowia. Poinformował obserwatorów na Instagramie, że przebywa w szpitalu.

Na szczęście nic poważnego się nie stało. Rutkowski przekazał na udostępnionym nagraniu, że decydował się poddać kompleksowo badaniom, aby sprawdzić, czy w jego ciele nie rozwija się żadna choroba. Warto zauważyć, że słynny detektyw ma już 65 lat, mimo że nie widać, to jednak w takim wieku jest większa szansa na zachorowanie, niż w młodszym wieku.

Warunki absolutnie super, żeby spędzić tu spokojnie dwa dni, bo na tyle przewidziane są badania praktycznie kompleksowe od paznokcia najmniejszego palca do ostatniego włosa. Chciałbym powiedzieć, że pierwsza faza jest już poza mną. Badania przeprowadzone, bodajże przed moim wylotem do Aten na piątkę – relacjonuje deketyw.

Okazuje się, że 65-latek jest zdrów jak ryba: „Pani doktor powiedziała, że jak u 18-latka, tak że super. Myślę, że te badania, które będą przeprowadzone od jutra, również będą tak dobre, jak te, które zostały wykonane w pierwszej fazie”.

Dodał, że warto badać się regularnie, aby to choroba była zaskoczona. Zwrócił uwagę, że jest bardzo zajętym człowiekiem, ale znalazł czas, żeby „zbadać się, że jeżeli cokolwiek wisiałoby gdzieś w powietrzu, musimy to absolutnie likwidować, niwelować. To my mamy zaskoczyć chorobę, a nie ona nas”.