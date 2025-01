Krzysztof Rutkowski to najbardziej znany w polsce detektyw, którego dokonania i dość kontrowersyjny wygląd zaklasyfikowały do grona celebrytów. W 2019 roku detektyw poślubił Maję Plich, z którą doczekał się syna Krzysztofa juniora. Rutkowski ma również przybraną 20-letnią córkę Kaję Bajor, którą Maja urodziła, gdy miała 18 lat.

Jakiś czas temu okazało się, że Krzysztof Rutkowski ma również nieślubnego syna, 16-letniego dziś Alexandra. W czerwcu 2024 roku portal ShowNews.pl skontaktował się z matką chłopca, Nataszą Joanną Zych która nie kryła wówczas swojego oburzenia ociekającą pieniędzmi I Komunią Krzysztofa Juniora. Kobieta wyznała, że drugi syn detektywa od wielu lat jest przez niego ignorowany, a przelewane na jego utrzymanie pieniądze ledwie wystarczają, by wiązać koniec z końcem. Matka chłopca domagała się od Rutkowskiego „wyrównania rachunków” i zapowiedziała walkę o wyższe alimenty. W odpowiedzi Rutkowski przyznał, że nie czuje więzi ze swoim starszym synem i przez pierwsze sześć lat jego życia nie miał pojęcia o istnieniu chłopca.

W ostatnim czasie po hucznej komunii Juniora i odnowieniu ślubów małżeńskich z Mają popchnęło to Nataszę do takich właśnie działań. To jest moja sprawa, na co ja wydaję moje zarobione pieniądze. Mogę je przeznaczyć, na co mi się podoba i nic jej do tego. (…) Nie będę ulegał szantażystce. Dostaje tyle, co trzeba. Jeżeli każda matka w Polsce dostawałaby na dziecko 3000 zł alimentów od faceta, myślę, że dziewczyny byłyby zadowolone. Ja myślę, że się z tym chłopakiem spotkam, jak on skończy 18 lat. Usiądziemy przy stole. Z nim, nie z nią. Na pewno się dogadamy. Wtedy Natasza już nie będzie miała wpływu na to, co zostanie między nami ustalone – wspominał w rozmowie z tym samym portalem.