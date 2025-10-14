Krzysztof Skórzyński od lat jest twarzą stacji TVN. W 2022 roku przeszedł z mediów informacyjnych do śniadaniówki: najpierw był w duecie z Małgorzatą Rozenek, a teraz z Ewą Drzyzgą.

Krzysztof Skórzyński uczy w liceum

Jak się okazuje, dziennikarz poza pracą w studiu Dzień Dobry TVN, także pracuje w szkole. Nasz reporter rozpoczął wywiad od pytania, jakim uczniem był w szkole, a między słowami wyszło na jaw, że Krzysztof Skórzyński uczy w liceum.

Chodziłem do super szkoły, w której dzisiaj pracuje. Uczę edukacji medialnej. To jest taki przedmiot u mnie w szkole, który poprzez różne warsztaty, historię ich otwierają na media, na siebie nawzajem, czy uczą współpracy w grupie. Mam wolną rękę ze strony pani dyrektor, więc to jest super doświadczenie. Dla mnie praca z młodymi ludźmi zawsze była marzeniem, nawet w swojej pracy zawodowej miałem do czynienia z młodymi ludźmi, ze stażystami i zawsze gdzieś tam się przewijali w moim życiu – zdradza serwisowi Kozaczek.pl Krzysztof Skórzyński.

Wrócił też wspomnieniami, kiedy to on był uczniem:

„Byłem typem zdolnego lenia. Nauka przychodziła nie ciężko, ale nie zawsze się do niej przykładałem. Przykładem się do przedmiotów, na których mi zależało – bardzo na języku polskim (…) miałam ogromny sentyment do historii, do Wiedzy o Społeczeństwie i do języków. To są te przedmioty, którym poświęcałem dużo czasu” – wspomina.

Byłem typem takiego ucznia, którym jak była jakaś akademia to zorganizował, przegląd piosenki zorganizowałem. Trzeba było coś wyrecytować, to wyrecytowałem, zawsze lubiłem pracę z mikrofonem.

