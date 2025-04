Książulo to tak właściwie Szymon Nyczke, który jest jednym z najpopularniejszych polskich youtuberów, specjalizujących się w recenzowaniu lokali gastronomicznych. Na swoim kanale odwiedza różnorodne restauracje, testuje i ocenia serwowane w nich dania, co przyciąga miliony widzów. Jego autentyczność i szczerość w opiniach zyskały mu szerokie grono odbiorców, a jego recenzje często wpływają na popularność odwiedzanych miejsc. Ostatnio odwiedził modną restaurację należącą do Macieja Musiała. Powiedział wprost, co o niej myśli.

Youtuber kulinarny w ostatnim czasie odwiedził słynną restaurację, której udziałowcem jest aktor Maciej Musiał. Odwiedził lokal „Muzelna” i podczas wizyty w tym miejscu wydał 690 złotych, testując niemal wszystkie pozycje z menu. Choć docenił jakość serwowanych potraw, miał drobne zastrzeżenia dotyczące braku „bajeru” w daniach:

Za mało bajeru jest w tych daniach, jak na rekomendację Michelin. Ale to nie gwiazdka, więc może za dużo oczekuję? Nie wiem. […] Jest po prostu okej, a oczekiwałem czegoś więcej — powiedział Księżulo w nagraniu na YouTube.

