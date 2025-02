Książulo ZARABIA FORTUNĘ na kebabowym kontencie! Kwota zwala z nóg!

Każdy jego film to hit! Miliony wyświetleń = MILIONY złotych?

Podstawowym przychodem Książula są oczywiście wyświetlenia na YouTubie. Jak wyliczył Misiałkiewicz, za jeden milion wyświetleń w filmach o tej długości platforma wypłaca około 12 tysięcy złotych.

Książulo generuje miesięcznie od 30 do 35 milionów wyświetleń, co oznacza, że YouTube przelewa mu co miesiąc od 360 do 420 tysięcy złotych netto! To kwota, którą zgarnia tylko z reklam, więc to nie wszystko…