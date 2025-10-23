Maciej Musiał powraca do „Tańca z Gwiazdami”. Nie uwierzycie, w jakiej roli!
Produkcja właśnie zdradziła zaskakujące szczegóły.
Maciej Musiał wystąpił w 14. edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie tańczył na parkiecie z Darią Sytą. Mimo że aktor nie wygrał programu, to i tak widzowie pokochali go za autentyczność i sceniczną charyzmę. Okazuje się, że teraz odtwórca roli Tomka Boskiego w „Rodzince.pl” wróci do show Polsatu. Tym razem jednak to on będzie oceniał uczestników, którzy zmierzą się ze sobą podczas zaskakującego wydarzenia.
Maciej Musiał wraca do „Tańca z Gwiazdami”. Wiemy, co będzie tam robił!
Maciej Musiał wystąpi w siódmym odcinku 17. jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Aktor razem z innymi jurorami będzie oceniał uczestników, którzy zmierzą się w czasie „potańcówki u Macieja Musiała”. Wszyscy występujący w „Tańcu z Gwiazdami” będą musieli pokazać swój taneczny talent przy akompaniamencie dawnej, przedwojennej muzyki.
To nie pierwszy raz, kiedy Maciej Musiał organizuje tego typu wydarzenie. Aktor od lat jest zaangażowany w organizację miedzy pokoleniowych potańcówek, które zrzeszają ludzi z różnych przedziałów wiekowych. Zawsze wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, żeby każdy mógł się bawić i poznawać nowych ludzi.
Co ciekawe, uczestnicy wezmą udział w maratonie tanecznym dopiero po wykonaniu swoich choreografii. Punkty, które otrzymają od czterech jurorów i Macieja Musiała zostaną doliczone do ich punktacji oraz głosów widzów.
Ostatnio z programu odpadła para numer 5 — Olek Sikora i Daria Syta. Odeszła też z programu Maja Bohosiewicz z powodu poważnej kontuzji żeber razem z Albertem Kosińskim, który był jej tanecznym partnerem:
Wciąż o Kryształową Kulę walczą para numer 1 — Maurycy Popiel i Sara Janicka, para 4 – Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, para numer 7 – Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, para numer 8 – Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, para numer 9 – Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska, para numer 10 – Katarzyna Zillmann i Janja Lesar i para numer 11 – Tomasz Karolak i Izabela Skierska.