Maciej Musiał wystąpił w 14. edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie tańczył na parkiecie z Darią Sytą. Mimo że aktor nie wygrał programu, to i tak widzowie pokochali go za autentyczność i sceniczną charyzmę. Okazuje się, że teraz odtwórca roli Tomka Boskiego w „Rodzince.pl” wróci do show Polsatu. Tym razem jednak to on będzie oceniał uczestników, którzy zmierzą się ze sobą podczas zaskakującego wydarzenia.

Maciej Musiał wystąpi w siódmym odcinku 17. jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Aktor razem z innymi jurorami będzie oceniał uczestników, którzy zmierzą się w czasie „potańcówki u Macieja Musiała”. Wszyscy występujący w „Tańcu z Gwiazdami” będą musieli pokazać swój taneczny talent przy akompaniamencie dawnej, przedwojennej muzyki.

To nie pierwszy raz, kiedy Maciej Musiał organizuje tego typu wydarzenie. Aktor od lat jest zaangażowany w organizację miedzy pokoleniowych potańcówek, które zrzeszają ludzi z różnych przedziałów wiekowych. Zawsze wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, żeby każdy mógł się bawić i poznawać nowych ludzi.

