Księżna Kate znów znalazła się na językach fanów rodziny królewskiej. Tym razem powód jest dość zaskakujący – żona księcia Williama coraz częściej pojawia się publicznie bez swojego słynnego pierścionka zaręczynowego. Czy to tylko kwestia wygody, czy może kryje się za tym coś więcej?

Gdzie jest pierścionek Kate? Fani zaniepokojeni brakiem królewskiego klejnotu

Pierścionek zaręczynowy księżnej Kate to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klejnotów królewskiej biżuterii. Wysadzany diamentami szafir był wcześniej własnością księżnej Diany, co nadaje mu dodatkowe znaczenie. W 2010 roku książę William podarował go Kate jako symbol ich miłości i od tego czasu niemal nie znikał z jej palca.

Tym bardziej zdziwiło wszystkich, gdy Kate zaczęła pojawiać się publicznie bez tej charakterystycznej ozdoby. Ostatnie wydarzenia, na których zabrakło pierścionka, to m.in. mecz rugby w Walii oraz oficjalne spotkania związane z jej działalnością charytatywną.

Zamiast pierścionka zaręczynowego, księżna coraz częściej nosi dyskretne pierścienie, w tym tzw. pierścień wieczności, który William miał wręczyć jej po narodzinach księcia Jerzego w 2013 roku. To delikatniejszy model, który nie przyciąga aż takiej uwagi.

Eksperci królewscy sugerują, że decyzja Kate może wynikać z jej aktywnego trybu życia. Jako matka trójki dzieci i osoba angażująca się w wiele inicjatyw charytatywnych, może po prostu wolać mniej rzucającą się w oczy biżuterię, która nie przeszkadza w codziennych obowiązkach.

Podobne argumenty podają internauci. „Wielkie kamienie są piękne, ale totalnie niepraktyczne” – komentuje jedna z użytkowniczek platformy X. „Sama czasem zdejmuję pierścionek, bo zahacza o ubrania” – dodaje inna.

Nie wszyscy jednak wierzą, że brak pierścionka to tylko praktyczna decyzja. Niektórzy dopatrują się w tym głębszego znaczenia i spekulują, że coś może dziać się w małżeństwie Kate i Williama.

Co ciekawe, na niektórych ostatnich wyjściach księżna nie miała na palcu ani pierścionka zaręczynowego, ani pierścienia wieczności.

Niektórzy komentatorzy uważają, że księżna Kate po prostu przyjęła bardziej minimalistyczny styl, który wpisuje się w nowoczesne podejście do roli monarchii. W ostatnich latach często powracała do recyklingu ubrań i akcesoriów, co spotykało się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa.