Wszystko zaczęło się, gdy Meghan ogłosiła swoją nową markę As Ever, w ramach której zamierza sprzedawać ekskluzywne przetwory owocowe. I to nie byle jakie! Wśród nich znalazł się truskawkowy dżem, który ma kosztować aż 200 funtów za słoik, czyli ponad 1000 złotych! Tak, dobrze czytacie – cena za ten „królewski” dżem przekracza wartość miesięcznych zakupów spożywczych przeciętnej brytyjskiej rodziny.

Meghan Markle i jej PORANNA RUTYNA z Harrym viralem internetu! ,,Mój bekon przyciąga wszystkich chłopców…”

Księżna Księżna Kate znowu UDERZA w Meghan Markle… Tym razem chodzi o jej nowy biznes!

Oczywiście internauci nie kryli oburzenia. „Czy w tej cenie dostajemy jeszcze kawałek tiary?”, „To dżem dla milionerów, a nie zwykłych ludzi” – komentowali w sieci.

Ale prawdziwa bomba wybuchła, gdy księżna Kate włączyła się do całej sytuacji. Podczas swojej wizyty w ogrodzie społecznym w Walii, wypaliła, że udostępni swój przepis na dżem… za darmo!

Eksperci królewscy nie mają wątpliwości – to nie był przypadek. Królewski komentator Charles Rae w rozmowie z GB News skomentował sprawę następująco:

Kate wie, co robi. Meghan sprzedaje dżem za bajońskie sumy, a Kate po prostu oddaje swój przepis ludziom za darmo. Pałac Kensington zostanie zalany prośbami o ten przepis, a Meghan może mieć problem z biznesem.

„Księżna desperacji”? MIAŻDŻĄCE recenzje nowego show Meghan Markle!

Ale to nie koniec! rzecznik przypomniał również, że Meghan weszła na teren króla Karola III, który od lat sprzedaje swoje ekologiczne przetwory pod marką Highgrove. „Dżemowa wojna trwa w najlepsze” – śmieją się Brytyjczycy.

Czy Meghan postanowiła się wycofać? Nic z tych rzeczy! W swoim najnowszym nagraniu na Instagramie była księżna Sussex zareagowała na zamieszanie w typowy dla siebie sposób. Z szerokim uśmiechem oznajmiła: „Oczywiście będą przetwory owocowe. Myślę, że w tym momencie wszyscy mamy jasność, że dżem jest moim dżemem” – powiedziała z przekąsem.

Meghan Markle pokazuje córkę po raz pierwszy od miesięcy! Uroczy kadr na stronie nowej marki

Ale czy ten „słodki” biznes rzeczywiście okaże się sukcesem? Ceny jej produktów już teraz wywołują śmiech i niedowierzanie, a wojna na dżemy może odbić się jej czkawką. Meghan i Kate znalazły nowy sposób, by rywalizować, a fani królewskiej dramy mają kolejne powody do śledzenia ich poczynań!