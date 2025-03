Księżna Kate znów w tej samej sukni! Internauci komentują „królewski recykling”

Księżna Kate pojawiła się na tegorocznych obchodach Commonwealth Day Service w Westminster Abbey w Londynie, przyciągając uwagę swoją stylizacją. To nie pierwszy raz, gdy wybrała ten look! Suknia, w której wystąpiła, to projekt Catherine Walker, który miała już na sobie w 2021 roku podczas bożonarodzeniowej mszy. Czy to znak królewskiego recyklingu, a może ulubiona kreacja Kate?

