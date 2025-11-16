Już dziś wielki finał „Tańca z Gwiazdami”. Kto zdobędzie Kryształową Kulę? Bukmacherzy już mają faworyta.

„Taniec z Gwiazdami” hitem Polsatu

„Taniec z Gwiazdami” to niekwestionowana ikona polskiej telewizji, której popularność jest odporna na upływ czasu i zmiany produkcyjne. Pomimo migracji między stacjami i rotacji w składach jurorskich, ten format konsekwentnie utrzymuje się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych programów rozrywkowych.

Kluczem do sukcesu jest unikalne połączenie blasku, sportowego zaangażowania i głębokich emocji, który zaskarbił sobie miłość polskiej publiczności. Dla milionów widzów to więcej niż show – to coroczna tradycja, która łączy celebrytów, rzucając im wyzwanie ciężkiej pracy, a całe rodziny gromadzi przed telewizorami, udowadniając, że taniec jest stałym i żywym elementem polskiej popkultury.

Zobacz także: Widzowie „Tańca z gwiazdami” wcale ich nie chcieli w finale. Wyciekły wyniki głosowania

Finał „Tańca z Gwiazdami

Fani programu „Taniec z Gwiazdami” wstrzymują oddech. Dzisiejszy wieczór oznacza wielki finał jubileuszowej edycji, która celebruje 20 lat obecności formatu w polskiej telewizji. Właśnie 16 listopada 2025 roku poznamy zwycięzców, którzy sięgną po Kryształową Kulę i podwojoną pulę nagród. O to prestiżowe trofeum walczą trzy niezwykle utalentowane duety.

Na parkiecie zobaczymy wszechstronnego aktora Maurycego Popiela z Sarą Janicką, techniczną perfekcjonistkę i rekordzistkę punktową sezonu – Wikorię Gorodecką i Kamila Kuroczkę, a także internetowego idola i rewelację tej edycji, czyli Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego z Magdą Tarnowską. Czeka nas niezapomniany spektakl taneczny, pełen emocjonalnych wspomnień i najwyższej klasy choreografii.

Zobacz także: Kaczorowska i Rogacewicz ignorują wszystkich na planie „Tańca z gwiazdami”? Szokujące doniesienia z produkcji

Kogo bukmacherzy typują do wygranej „TzG”?

Siedemnasta odsłona „Tańca z Gwiazdami” trzyma poziom, jakiego widzowie dawno nie widzieli. Nic więc dziwnego, że wskazanie faworyta budzi sporo emocji – również wśród bukmacherów. Jeszcze niedawno na czele zestawień znajdowała się Wiktoria Gorodecka z kursem 2,25. Tuż za nią plasował się Mikołaj „Bagi” Bagiński (2,40), a trzecie miejsce przewidywano dla Maurycego Popiela, wycenianego na 4,25.

Kilka godzin przed finałowym odcinkiem układ sił w bukmacherkach wygląda inaczej niż jeszcze kilka dni temu. Nowym liderem został Mikołaj „Bagi” Bagiński, którego kurs spadł do 2,10. Gorodecka zajmuje obecnie drugą pozycję z wynikiem 2,50, a Popiel ponownie zamyka podium – tym razem z kursem 4,40. Bukmacherzy przygotowali również typy specjalne dotyczące liczby tańców ocenionych na maksymalne 40 punktów. Najwyżej stoi Wiktoria – kurs na trzy „czterdziestki” wynosi 1,47. Przewiduje się, że Maurycy otrzyma dziś najczęściej dwie takie noty, a Bagi – przynajmniej jedną.

Zobacz także: Zillmann wściekła po porażce w „Tańcu z gwiazdami”. Kamera Bagiego nagrała wszystko!