Za nami półfinał 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Dwa układy choreograficzne, pot, łzy i emocje – to kwintesencja ostatniego odcinka. Teraz wyszło na jaw, że finał wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby to widzowie w pełni mieli wpływ na głosowanie podczas półfinału, a nie jurorzy.

Tak wyglądałby skład finałowy „Tańca z gwiazdami” w finale

Jubileuszowa edycja „Tańca z Gwiazdami” od samego początku dostarczała widzom wielu emocji i spektakularnych show uczestników. Za nami już odcinek półfinałowy, który zweryfikował, kto zawalczy o nagrodę główną i kryształową kulę. Warto wspomnieć, że uczestnicy zaprezentowali się tym razem w dwóch różnych układach tanecznych.

Po niesamowitych występach przyszedł wreszcie czas na werdykt. Najpierw ogłoszono, że decyzją widzów do wielkiego finału przechodzą: Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Jak głosowali widzowie „Tańca z gwiazdami”?

Następnie w dogrywce o trzecie miejsce w finale stanęli: Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Tym razem głosowali jednak jurorzy, a nie widzowie i to ich decyzją ostatnie miejsce w finale powędrowało do Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczko.

Teraz do sieci wyciekły głosy widzów i okazuje się, że gdyby tamtego wieczoru decydowali tylko widzowie, to skład finałowy prezentowałby się zupełnie inaczej, a zamiast Gorodeckiej o kryształową kulę zawalczyłby Karolak.

W głosowaniu widzów znaczącą przewagę miał Bagi. Po nim Maurycy Popiel, a na trzecim miejscu znalazł się… Tomek Karolak. Gdyby o składzie ostatniego odcinka decydowały tylko SMS-y i „kliki” z aplikacji, to właśnie tak prezentowałaby się finałowa trójca – donosi źródło Pudelka.

Mało głosów na Wiktorię Gorodecką

Z pewnością taki wynik to dość duże zaskoczenie, bo Tomasz Karolak przez całą edycją zbierał dość niskie noty od jurorów, a faworytką była właśnie Wiktoria. Co ciekawe, aktorka przechodzi również do historii programu, jako osoba, która otrzymała najwięcej maksymalnych ocen od jury.