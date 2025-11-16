Kaczorowska i Rogacewicz ignorują wszystkich na planie „Tańca z gwiazdami”? Szokujące doniesienia z produkcji
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z programu „Taniec z Gwiazdami” w atmosferze skandalu. Para nie szczędziła krytyki pod adresem produkcji, ale przede wszystkim uczestników. Kaczorowska w mowie końcowej zwróciła się także z mocnym komunikatem do hejterów. Teraz okazuje się, że para przed finałem „Tańca z gwiazdami” znowu się zdenerwowała. Ich zachowanie zaczęło mocno niepokoić produkcję…
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz toczą wojnę na planie „Tańca z Gwiazdami”
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na porażce w „Tańcu z Gwiazdami” wystosowali apel do uczestników show. Nie kryli złości po tym, jak zobaczyli reakcje osób biorących udział w show Polsatu w czasie transmisji na żywo. Uczestnicy śmiali się z nieobecności Rogacewicza i Kaczorowskiej. Aktor w dosadny sposób im odpowiedział:
„Bardzo długo milczałem, patrząc na to wszystko, co się dzieje „od środka”. Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu, milczałem dalej i robiłem swoje, jak to ja. Jestem twardy. Ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało. Jesteście świadkami nieprawdopodobnego — jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej „wyjątkowej, jubileuszowej” edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko” — napisał w mediach społecznościowych.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz dziwnie zachowują się na planie „TzG”: „Nie słuchają uwag”
Teraz informator Pudelka w rozmowie z portalem zdradził, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz buntują się wobec zasad na planie „Tańca z Gwiazdami”. Para ma unikać kontaktów z uczestnikami. Izolują się również od ekipy i skupiają tylko na sobie:
Marcin i Aga nie pozują do wspólnych zdjęć, nie integrują się z grupą, nie chcą nagrywać wspólnych setek, nie słuchają uwag reżysera, są w swoim świecie, tylko we dwoje. Produkcja spodziewa się po nich wszystkiego podczas odcinka na żywo, ale na wszystko jest przygotowana — zdradził informator serwisu.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odcinają się od najbliższych? Podjęli smutną decyzję
Ku zaskoczeniu swoich fanów Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdecydowali się również na odsprzedaż biletów na finałowego odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Para na swojej grupie na Instagramie zamieściła ogłoszenie i zapytała internautów, czy mają ochotę odkupić od nich bilety, żeby zobaczył finał show Polsatu:
Kochani, mamy do odsprzedania dwa bilety na jutrzejszy finał. Ktoś chce? — zapytała para na Instagramie.