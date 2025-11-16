Nawigacja

Kaczorowska i Rogacewicz ignorują wszystkich na planie „Tańca z gwiazdami”? Szokujące doniesienia z produkcji

Agnieszka Kaczorowska Agnieszka Kaczorowska
Autor Maciej Lechociński

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z programu „Taniec z Gwiazdami” w atmosferze skandalu. Para nie szczędziła krytyki pod adresem produkcji, ale przede wszystkim uczestników. Kaczorowska w mowie końcowej zwróciła się także z mocnym komunikatem do hejterów. Teraz okazuje się, że para przed finałem „Tańca z gwiazdami” znowu się zdenerwowała. Ich zachowanie zaczęło mocno niepokoić produkcję…

ZOBACZ TEŻ: Ujawniono maile Jeffreya Epsteina. Pisał o katastrofie smoleńskiej

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz toczą wojnę na planie „Tańca z Gwiazdami”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na porażce w „Tańcu z Gwiazdami” wystosowali apel do uczestników show. Nie kryli złości po tym, jak zobaczyli reakcje osób biorących udział w show Polsatu w czasie transmisji na żywo. Uczestnicy śmiali się z nieobecności Rogacewicza i Kaczorowskiej. Aktor w dosadny sposób im odpowiedział: 

„Bardzo długo milczałem, patrząc na to wszystko, co się dzieje „od środka”. Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu, milczałem dalej i robiłem swoje, jak to ja. Jestem twardy. Ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało. Jesteście świadkami nieprawdopodobnego — jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej „wyjątkowej, jubileuszowej” edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko” — napisał w mediach społecznościowych.

ZOBACZ TEŻ: Kris Jenner odsłania kulisy hucznych 70. urodzin: „Urządziliście mi imprezę życia”

ZOBACZ TEŻ: Kris Jenner odsłania kulisy hucznych 70. urodzin: „Urządziliście mi imprezę życia”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz dziwnie zachowują się na planie „TzG”: „Nie słuchają uwag”

Teraz informator Pudelka w rozmowie z portalem zdradził, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz buntują się wobec zasad na planie „Tańca z Gwiazdami”. Para ma unikać kontaktów z uczestnikami. Izolują się również od ekipy i skupiają tylko na sobie:

Marcin i Aga nie pozują do wspólnych zdjęć, nie integrują się z grupą, nie chcą nagrywać wspólnych setek, nie słuchają uwag reżysera, są w swoim świecie, tylko we dwoje. Produkcja spodziewa się po nich wszystkiego podczas odcinka na żywo, ale na wszystko jest przygotowana — zdradził informator serwisu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odcinają się od najbliższych? Podjęli smutną decyzję

Ku zaskoczeniu swoich fanów Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdecydowali się również na odsprzedaż biletów na finałowego odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Para na swojej grupie na Instagramie zamieściła ogłoszenie i zapytała internautów, czy mają ochotę odkupić od nich bilety, żeby zobaczył finał show Polsatu:

Kochani, mamy do odsprzedania dwa bilety na jutrzejszy finał. Ktoś chce? — zapytała para na Instagramie. 

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.
 
agnieszka kaczorowskaMarcin Rogacewicz
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿