Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z programu „Taniec z Gwiazdami” w atmosferze skandalu. Para nie szczędziła krytyki pod adresem produkcji, ale przede wszystkim uczestników. Kaczorowska w mowie końcowej zwróciła się także z mocnym komunikatem do hejterów. Teraz okazuje się, że para przed finałem „Tańca z gwiazdami” znowu się zdenerwowała. Ich zachowanie zaczęło mocno niepokoić produkcję…

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz toczą wojnę na planie „Tańca z Gwiazdami”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na porażce w „Tańcu z Gwiazdami” wystosowali apel do uczestników show. Nie kryli złości po tym, jak zobaczyli reakcje osób biorących udział w show Polsatu w czasie transmisji na żywo. Uczestnicy śmiali się z nieobecności Rogacewicza i Kaczorowskiej. Aktor w dosadny sposób im odpowiedział:

„Bardzo długo milczałem, patrząc na to wszystko, co się dzieje „od środka”. Obserwując i doświadczając ogromnego hejtu, milczałem dalej i robiłem swoje, jak to ja. Jestem twardy. Ponieważ wiem, że prawda zawsze się obroni sama i prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tak się właśnie stało. Jesteście świadkami nieprawdopodobnego — jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej „wyjątkowej, jubileuszowej” edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem! Poza tym co zostało wypowiedziane, mowa ciała mówi już wszystko” — napisał w mediach społecznościowych.

