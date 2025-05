Justyna Steczkowska awansowała do finału Eurowizji 2025 i zrobiła to z przytupem. Jej występ poruszył nie tylko widzów, ale i cały zespół artystyczny. Piotr Musiałkowski, jeden z tancerzy piosenkarki, opowiedział nam, co działo się za kulisami – emocje sięgały zenitu.

Występ Justyny Steczkowskiej podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2025 w Bazylei nie tylko zagwarantował Polsce miejsce w sobotnim finale, ale też wywołał lawinę emocji. Gdy prowadzące ogłaszały kolejne kraje, które przechodzą dalej, w green roomie Justyny nerwy sięgały zenitu. Dopiero po chwili… eksplozja radości.

Jeszcze trudno mi cokolwiek powiedzieć. Emocje buzują. To było wzruszenie, radość, spełnienie marzeń. Justyna podziękowała każdemu z nas – też była wzruszona. Ten dzień zapamiętam na zawsze – zdradził Piotr Musiałkowski dla Jastrząb Post.

Tancerz nie kryje, że udział w tak ogromnym wydarzeniu to dla niego coś więcej niż występ na scenie. – Już po zejściu ze sceny dotarło do mnie, że spełniłem marzenie. Stałem na scenie Eurowizji. Jestem ogromnie wdzięczny i szczęśliwy – powiedział z emocjami.

Mimo że bukmacherzy nie dawali Steczkowskiej wielkich szans, jej perfekcyjny występ wywołał falę zachwytów. W komentarzach na YouTubie i social mediach zaroiło się od pochwał: „Absolutnie niesamowite”, „Włożyła w to całe serce”, „To był światowy poziom”.

Wielu fanów podkreśla, że Polska powinna być dumna z takiej reprezentantki – a niektórzy nie ukrywają, że w ich oczach to właśnie Justyna powinna wygrać cały konkurs.

Jeśli tak wygląda półfinał – to co dopiero wydarzy się w finale? Sobota zapowiada się naprawdę gorąco. Jak wam podobał się występ Justyny?