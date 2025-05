Wielkie otwarcie 69. Konkursu Piosenki Eurowizji już za moment. W pierwszym półfinale o upragniony awans do finału powalczy 15 państw, a jako druga wystąpi nasza reprezentantka – Justyna Steczkowska. Zaraz za nią na scenie pojawi się przedstawiciel Słowenii, a dokładnie Klemen Slakonja z niesamowicie poruszającym wykonem. Takiego przesłania muzycznego jeszcze dotychczas nie było!

Reprezentant Słoweni zaśpiewa o tragicznej diagnozie żony

Konkurs Piosenki Eurowizji to wielkie święto muzyczne, które gromadzi w jednym miejscu niepowtarzalne występy sceniczne z całej Europy. Nasz kraj będzie reprezentować ikona polskiej sceny muzycznej – Justyna Steczkowska z niesamowicie dynamicznym utworem „Gaja”. Warto wspomnieć, że wokalista po raz pierwszy na eurowizyjnej scenie stanęła w 1995 roku w Irlandii (Dublinie) z piosenką „Sama”. Niestety wtedy nie popisała się i zajęła 18. miejsce.

Tuż za Polką na scenie pojawi się reprezentant Słoweni – Klemen Slakonja, który jest nie tylko piosenkarzem, ale także komikiem i aktorem. W mediach znany jest również z parodiowania znanych postaci ze świata show-biznesu czy polityk. I choć zazwyczaj kojarzony jest z zabawnych momentów, to dla odmiany na Eurowizji obnaży swoją wrażliwą stronę.

Wokalista wystąpi z piosenką „How Much Time Do We Have Left”, którą stworzył na cześć chorej żony zmagającej się z rzadkim nowotworem, zwanym zespołem mielodysplastycznym. Na całe szczęście jego ukochana wyzdrowiała i będzie mu nawet towarzyszyć w jego eurowizyjnej przygodzie.

Przedstawiam moją kochaną @faturmojcę. ❤️ Jestem niesamowicie wdzięczny, że ​​mogę ją mieć u boku na scenie Eurowizji, dzieląc się z nią swoją potężną historią uzdrowienia i nadziei – pisał Klemen Slakonja na swoim Instagramie.

Nie da się ukryć, że piosenka Klemen Slakonja to chyba jeden z najbardziej poruszających utworów w historii eurowizyjnych występów. Muzyk z pewnością ma szansę skraść wrażliwą część widowni, śpiewając: „Nasz mały synek raczkował po salonie. Odczytałaś diagnozę, gdzie stwierdzono, że wkrótce umrzesz (…). Kiedy nie mogliśmy nic zrobić, tylko płakać…”

Jesteście ciekawi jego występu?