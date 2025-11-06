Eurowizja Junior 2025 zbliża się wielkimi krokami. 23. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 13 grudnia 2025 roku w Tbilisi. Na wydarzeniu w Gruzji będzie reprezentowała Polskę — Marianna Kłos z utworem „Brightest Light”. Fani wydarzenia jednak mogą być niepocieszeni, ponieważ teraz na jaw wyszło, gdzie fani będą mogli oglądać finał konkursu. Przykre, co znowu się wydarzyło…

Eurowizja Junior 2025. Smutne, z czym zmierzy się Marianna Kłos. Roxie Węgiel miała podobnie…

Eurowizja Junior 2025 już wkrótce. Jak poinformował Dziennik Eurowizyjny, widzowie będą musieli oglądać finał konkursu nie na podstawowym kanale Telewizji Polskiej, tylko na tym zarezerwowanym dla najmłodszych widzów. Podobnie było w przypadku Roxie Węgiel…

Eurowizja Junior w TVP: Transmisja finału będzie dostępna na żywo w TVP ABC, TVP VOD oraz na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji Junior. Niestety nadawca znów zepchnął konkurs na dziecięcy kanał. Gdy zrobił tak ostatnio, wygraliśmy finał i mało kto w Polsce to widział — czytamy na kanale nadawczym na Instagramie Dziennika Eurowizyjnego.

