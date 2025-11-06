Przykre co spotkało dziewczynkę z Polski na Eurowizji Junior. To samo zrobili Roxie!
Fani nie będą zachwyceni...
Eurowizja Junior 2025 zbliża się wielkimi krokami. 23. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 13 grudnia 2025 roku w Tbilisi. Na wydarzeniu w Gruzji będzie reprezentowała Polskę — Marianna Kłos z utworem „Brightest Light”. Fani wydarzenia jednak mogą być niepocieszeni, ponieważ teraz na jaw wyszło, gdzie fani będą mogli oglądać finał konkursu. Przykre, co znowu się wydarzyło…
Eurowizja Junior 2025. Smutne, z czym zmierzy się Marianna Kłos. Roxie Węgiel miała podobnie…
Eurowizja Junior 2025 już wkrótce. Jak poinformował Dziennik Eurowizyjny, widzowie będą musieli oglądać finał konkursu nie na podstawowym kanale Telewizji Polskiej, tylko na tym zarezerwowanym dla najmłodszych widzów. Podobnie było w przypadku Roxie Węgiel…
Eurowizja Junior w TVP: Transmisja finału będzie dostępna na żywo w TVP ABC, TVP VOD oraz na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji Junior. Niestety nadawca znów zepchnął konkurs na dziecięcy kanał. Gdy zrobił tak ostatnio, wygraliśmy finał i mało kto w Polsce to widział — czytamy na kanale nadawczym na Instagramie Dziennika Eurowizyjnego.
Marianna Kłos reprezentuje Polskę w konkursie Eurowizji Junior. Która wystąpi w kolejności?
Co ciekawe, znamy już pełną listę reprezentantów wszystkich krajów, którzy wystąpią w Eurowizji Junior 2025 oraz ich kolejność. Marianna Kłos dostała 9. pozycję, co według wielu osób stawia ją w ścisłej czołówce. Według specjalistów od Eurowizji może być to dla Polki bardzo korzystne miejsce, ponieważ wystąpi w pierwszej części połowie finału, dzięki czemu widzowie i jury nie będą jeszcze „zmęczeni” konkursem.
Tak prezentuje się pełna lista krajów i ich kolejność na Eurowizji Junior 2025:
- Malta
- Azerbejdżan
- Chorwacja
- San Marino
- Armenia
- Ukraina
- Irlandia
- Holandia
- Polska
- Macedonia Północna
- Czarnogóra
- Włochy
- Portugalia
- Hiszpania
- Gruzja (gospodarz)
- Cypr
- Francja
- Albania