TVP oficjalnie rozpoczęła proces wyboru reprezentanta Polski na Eurowizję 2026. Znamy już szczegóły preselekcji, terminy, a także zasady, które w tym roku mają być wyjątkowo restrykcyjne. Część fanów Eurowizji może być zaskoczona – nie wszystkie zapisy przypadną artystom i widzom do gustu.

Ruszają preselekcje do Eurowizji 2026! TVP ujawnia zasady – nie wszystkim się spodobają…

Telewizja Polska opublikowała długo wyczekiwany regulamin preselekcji do Eurowizji 2026. Proces ruszył już teraz, a wykonawcy mają czas na zgłoszenie swoich piosenek do 24 listopada 2025 roku.

To właśnie wśród nich zostanie wybrany artysta, który w przyszłym roku będzie reprezentował Polskę na jednym z najpopularniejszych konkursów muzycznych świata. Finał preselekcji zaplanowano na 14 lutego 2026 roku – w Walentynki widzowie wybiorą swojego faworyta w głosowaniu SMS-owym.

Najpierw jednak komisja powołana przez TVP wybierze z nadesłanych zgłoszeń maksymalnie 20 kandydatów, którzy trafią na tzw. shortlistę. Następnie 18 grudnia 2025 r. w Warszawie mają się odbyć przesłuchania na żywo, choć organizatorzy zostawili furtkę dla „artystów o uznanym dorobku”, których mogą z tego etapu zwolnić. Do koncertu finałowego zakwalifikuje się dziesięciu wykonawców oraz dwóch rezerwowych.

W regulaminie znalazło się jednak kilka zapisów, które wzbudzają kontrowersje. Kandydaci muszą mieć ukończone 16 lat przed 1 maja 2026 roku i posiadać polskie obywatelstwo w momencie zgłoszenia. Każdy utwór musi być premierowy (niepublikowany przed 1 września 2025 roku) i trwać maksymalnie 3 minuty.

Co ciekawe, piosenki mogą być wykonywane nie tylko po polsku, ale także w językach mniejszości narodowych, angielskim, francuskim, włoskim, a nawet w języku migowym jako artystycznym uzupełnieniem występu.

Nie zabrakło też zapisów dotyczących sceny. Skład wykonawców ograniczono do sześciu osób, a rekwizyty sceniczne muszą być montowane w mniej niż 30 sekund. Z kolei treść utworów nie może zawierać elementów politycznych, wulgarnych ani dyskryminujących.

Najwięcej emocji budzi jednak inny punkt: TVP zastrzegła sobie prawo do przyznania od jednej do trzech „kart uczestnictwa”, które pozwolą wybranym artystom ominąć preselekcje i przejść bezpośrednio do finału. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na tydzień przed koncertem.

Niektórzy fani Eurowizji uważają, że takie rozwiązanie faworyzuje „znane nazwiska”, inni że wreszcie pozwoli postawić na profesjonalnych artystów, którzy dadzą Polsce realną szansę na sukces.