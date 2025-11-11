Maciej Kurzajewski od lat łączy miłość do sportu z życiem rodzinnym. Tym razem dziennikarz pojawił się na 35. Biegu Niepodległości, który tradycyjnie odbył się 11 listopada w Warszawie. Na starcie stanął nie sam, bo towarzyszył mu jego młodszy syn, Julian.

Maciej Kurzajewski z synem świętowali na sportowo

11 listopada w Warszawie odbył się 35. Bieg Niepodległości, jeden z najważniejszych sportowych elementów obchodów Święta Niepodległości. W wydarzeniu wzięły udział tysiące uczestników ubranych w biało-czerwone barwy. Wśród nich nie zabrakło znanych twarzy – na trasie pojawił się Maciej Kurzajewski, który od lat jest ambasadorem zdrowego stylu życia.

Dziennikarz udowodnił, że pasję do sportu stara się przekazywać dalej. Tym razem do wspólnego startu namówił swojego młodszego syna, Juliana, który coraz częściej towarzyszy mu w aktywnych wyzwaniach.

Kurzajewski opublikował w sieci zdjęcie z biegu, na którym widać go w sportowej koszulce w barwach narodowych i numerem startowym. Towarzyszący mu Julian błyszczał szerokim uśmiechem, a fani natychmiast zwrócili uwagę, jak bardzo dorósł. Ma już 19 lat i bardzo się zmienił. Zobacz na zdjęciach poniżej.

Rodzinna tradycja i sportowe pasje Kurzajewskich

Maciej Kurzajewski od lat łączy życie zawodowe z pasją do biegania. W ostatnich miesiącach wziął udział w maratonie w Nowym Jorku, gdzie dopingowała go Katarzyna Cichopek. Teraz, po powrocie do Polski, dziennikarz nie zwalnia tempa i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach sportowych. Tym razem w towarzystwie syna i Katarzyny Wasilewskiej, żony brata, która również pojawiła się na starcie.

Wszyscy troje uwiecznili udział w wydarzeniu wspólnym zdjęciem – uśmiechnięci, w biało-czerwonych koszulkach, z medalami na szyi.