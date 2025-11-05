Kurzajewski pokłócił się ze starszym synem? Wypłynęło po ślubie z Cichopek. Przykre
Po czasie na jaw wyszła zaskakująca sytuacja...
Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wzięli ślub 25 października 2025 roku. Mimo upływu czasu ich wydarzenie wciąż wzbudza w ludziach sporo emocji. Wszystko z powodu faktu, że nie pojawiło się na nim wielu zaproszonych gości. Między innymi nie przybyła na wydarzenie Anna Mucha oraz najstarszy syn Macieja Kurzajewskiego ze związku z Pauliną Smaszcz — Franciszek. Teraz zakulisowo mówi się o powodzie jego nieobecności…
Maciej Kurzajewski nie mógł liczyć na obecność syna na ślubie z Cichopek. Czy są skonfliktowani?
Maciej Kurzajewski mógł liczyć na obecność młodszego syna — Juliana na swoim ślubie i późniejszym weselu. Jednak wielkim nieobecnym był jego starszy syn — Franciszek. Według informatora portalu Plotek, mężczyzna nie pojawił się nawet na wieczorze kawalerskim ojca z powodu braku relacji z rodzicem. Panowie mają ze sobą od dłuższego czasu nie mieć kontaktu:
Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły. Jacek & Julek to był kosmos. Wielkie dzięki panowie — napisał Maciej Kurzajewski pod jednym z postów z wieczoru kawalerskiego. Wyraźnie nie wspomniał w nim o drugim synu — Franciszku.
Informator w dalszej części rozmowy z serwisem dodał, że zarówno Franciszek, jak i jego żona i córka otrzymali zaproszenie na wesele Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek. Odmówili jednak udziału. Cała sytuacja miała bardzo dotknąć ojca, w związku z czym nie zaprosił syna na coroczny maraton w USA, w którym zazwyczaj brał z nim udział. Zamiast Franciszka, udział w imprezie sportowej wziął młodszy syn — Julian.