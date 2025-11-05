Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wzięli ślub 25 października 2025 roku. Mimo upływu czasu ich wydarzenie wciąż wzbudza w ludziach sporo emocji. Wszystko z powodu faktu, że nie pojawiło się na nim wielu zaproszonych gości. Między innymi nie przybyła na wydarzenie Anna Mucha oraz najstarszy syn Macieja Kurzajewskiego ze związku z Pauliną Smaszcz — Franciszek. Teraz zakulisowo mówi się o powodzie jego nieobecności…

Polski pisarz przyłapany na kradzieży! Wydał oświadczenie: „Jestem złodziejem”

Maciej Kurzajewski nie mógł liczyć na obecność syna na ślubie z Cichopek. Czy są skonfliktowani?

Maciej Kurzajewski mógł liczyć na obecność młodszego syna — Juliana na swoim ślubie i późniejszym weselu. Jednak wielkim nieobecnym był jego starszy syn — Franciszek. Według informatora portalu Plotek, mężczyzna nie pojawił się nawet na wieczorze kawalerskim ojca z powodu braku relacji z rodzicem. Panowie mają ze sobą od dłuższego czasu nie mieć kontaktu:

Najlepszy wieczór kawalerski! Szwagier ma genialne pomysły. Jacek & Julek to był kosmos. Wielkie dzięki panowie — napisał Maciej Kurzajewski pod jednym z postów z wieczoru kawalerskiego. Wyraźnie nie wspomniał w nim o drugim synu — Franciszku.

Kuba Zdrójkowski zaskoczył wyznaniem o facetach! Często go podrywają?