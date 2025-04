Laluna to jedna z najpopularniejszych postaci w polskim show-biznesie. Celebrytka zasłynęła przede wszystkim z programu „Królowe życia”, a także z freak fightowych walk mma. Teraz podczas najnowszego wywiadu nawiązała do znajomości z Caroline Derpieński. Padły mocne słowa!

Laluna i Caroline Derpieński, choć są z dwóch różnych światów, panie miały okazję się poznać i od razu weszły ze sobą w konflikt. Wszystko zaczęło się podczas jednej z konferencji MMA, gdzie doszło między nimi do słownego starcia.

Warto dodać, że Caroline Derpieński wdarła się do show-biznesu i zyskała ogromną rozpoznawalność dzięki dużej otwartości i wielu kontrowersyjnym wypowiedziom. Dodatkowo „dolarsowa królowa” zasłynęła w mediach także z pokazywania swojego wystawnego i luksusowego życia, które prowadzi w Miami. Teraz podczas wywiadu ze „Światem Gwiazd” Laluna nawiązała właśnie do życia, jakie prowadzi jej oponentka, tym samym nie gryząc się w język.

Ja mam w du**e pokazywanie młodym dziewczynom kierunku brania sobie starego cepa obrzydliwego, żebym go kijem nie chciała dotknąć, żeby mnie sponsorował. Na tym wybiła się Caroline i tym się szczyci. No ludzie, opamiętajmy się, w jakich my czasach żyjemy. Lepiej, żeby dziewczynka poszła i sama się uczyła pracy i zarabiała – powiedziała ostro Laluna.