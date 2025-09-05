Caroline Derpienski zdążyła już przyzwyczaić wszystkich, że regularnie staje w centrum sporów. Jej nazwisko co rusz pojawia się w kontekście kolejnych afer słownych z innymi postaciami ze świata celebrytów. Niedawno szerokim echem odbiła się jej wymiana zdań z Anetą Glam. Teraz jednak influencerka znalazła sobie nowy cel, Łukasza Trochonowicza, znanego jako Luka, prywatnie męża Andziaks.

Caroline Derpeński ostro krytykuje Lukę

Podczas jednego z pokazów marki kosmetycznej, Luka pojawił się w towarzystwie swojej mamy. Oboje zaprezentowali się na wybiegu, a całość zakończyli symbolicznym pocałunkiem w policzek. Nagranie szybko trafiło do internetu i wzbudziło wiele pozytywnych reakcji. Jednak Derpienski nie kryła swojego krytycznego nastawienia.

Z całym szacunkiem, ale całować mamę na wybiegu? – napisała w komentarzu pod jednym z filmów.

Luka odpowiedział spokojnie, dając do zrozumienia, że nie widzi w tym nic niestosownego. „Na szczęście Ty nie robisz takich kontrowersyjnych rzeczy. Szanuję” – odparł z ironią. Słowa Caroline wywołały prawdziwą lawinę komentarzy internautów. Wielu użytkowników sieci zwróciło uwagę, że jej krytyka była niepotrzebna i nie na miejscu. W kolejnych wpisach celebrytka posunęła się nawet do aluzji o „zarabianiu pieniędzy na małych dzieciach”, co dodatkowo zaogniło sytuację.

Co mnie obchodzi robienie pieniędzy na małych dzieciach? To mnie obchodzi bo nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła. + sharenting. Jak Ci nie wstyd wykorzystywać wizerunku dzieci do zarabiania pieniędzy – napisała w kolejnych komentarzach Caroline.

Afera szybko przybrała nowy kierunek. Na InstaStories Caroline pojawiły się ostre słowa w kierunku Luki i Andziaks. Derpienski postanowiła wstawić kilka postów informacyjnych odnośnie sharentingu, a następnie skomentowała występ Luki z mamą na wybiegu. Na koniec podsumowała Łukasza. Na Insta Stories stwierdziła, że zdobył on sławę tylko dzięki znanej żonie – Andziaks.