Wczoraj (1 października) do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jacka Wójcika znanego z programu „Królowe życia”. Internauci i koleżanki z produkcji nie dowierzają i są wstrząśnięci jego nagłą śmiercią. Poza tym ujawniono przyczynę śmierci oraz kto widział go jako ostatni.

Koleżanki z „Królowych życia” wstrząśnięte śmiercią Jacka

Jacek Wójcik zyskał popularność i uznanie widzów dzięki udziałowi w programie „Królowe życia” czy „Made in Maroko”, jako przyjaciel Dagmary Kaźmierskiej. Był charakterystyczną postacią, która wzbudzała dużą sympatię, ale i nieraz kontrowersje. O jego nagłej śmierci poinformowała w sieci właśnie Dagmara, która była jego wieloletnią przyjaciółką.

„Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł Dżejk. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego. Dziękuję” – pisała Kaźmierska na Instagramie.

Warto wspomnieć, że choć Dagmara i Jacek wydawałoby się, że tworzą duet idealny, a ich przyjaźń przetrwa wszystko, to realia okazały się być nieco inne. Wówczas zerwali ze sobą kontakt, a ich znajomość uległa rozpadowi wszystko przez zaistniały konflikt. W ostatnim czasie ich relacje może nie układały się najlepiej, o czym wspomniała teraz jedna z internautek: „Nie zdążyliście naprawić swojej przyjaźni… Przykro mi”. W odpowiedzi na komentarz Dagmara jednak wyznała, że to mimo wszystko właśnie ona była ostatnią, która widziała Jacka: „Ale byłam ostatnią, która go widziała…”

Na publiczne pożegnanie kolegi zdobyła się również Edyta Nowak-Nawara znana również jako „Edzia”, z tego samego programu. Opublikowała ona ich wspólne zdjęcie z podpisem: „Żegnaj, przyjacielu”.

Nie zabrakło również wzruszających słów pożegnania ze strony Laluny, która również była bohaterką „Królowych życia”: „Zabiła mnie ta wiadomość. Nie mogę dojść do siebie. Jacuś dlaczego… Żegnaj Jacuś. Za szybko odszedłeś. Na zawsze w naszych sercach. Amen. Tyle lat razem”.

Celebrytka na tym nie poprzestała i w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów ujawniła, że w ostatnim czasie Jacek był ciężko chory.