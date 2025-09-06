Warsaw Fashion Week przyciągnął prawdziwe fashionistki: Caroline Derpienski, Paulina Rzeźniczak, Goździalska…
Tydzień mody debiutuje nad Wisłą.
/ 06.09.2025 /
Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak
Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak
Caroline Derpienski
Caroline Derpienski
Marta Krupa
Monika Goździalska
Monika Goździalska
Anna Piszczałka
Krzysztof Ibisz
Madox
Tomasz Jacyków
Laura Łącz
Mateusz Szymkowiak
Jerzy Antkowiak
Olaa | 7 września 2025
Paulinka raczej po ozpempicu… po buźce widać ubytki typowe… ale no ładnie wygląda. Służy jej.
Anonim | 7 września 2025
Kk | 7 września 2025
W końcu !!
Anonim | 7 września 2025
Lubisz dział z butelek, ja nie,