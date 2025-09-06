times-dark
Warsaw Fashion Week przyciągnął prawdziwe fashionistki: Caroline Derpienski, Paulina Rzeźniczak, Goździalska…

Tydzień mody debiutuje nad Wisłą.

Anna Piszczałka Caroline Derpieński Jakub Rzeźniczak Monika Goździalska Paulina Rzeźniczak
/ 06.09.2025 /
Karolina T.
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

1 / 14

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

2 / 14

Jakub Rzeźniczak i Paulina Rzeźniczak
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

3 / 14

Caroline Derpienski
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

4 / 14

Caroline Derpienski
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

5 / 14

Marta Krupa
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

6 / 14

Monika Goździalska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

7 / 14

Monika Goździalska
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

8 / 14

Anna Piszczałka
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

9 / 14

Krzysztof Ibisz
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

10 / 14

Madox
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

11 / 14

Tomasz Jacyków
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

12 / 14

Laura Łącz
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

13 / 14

Mateusz Szymkowiak
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

14 / 14

Jerzy Antkowiak
Olaa | 7 września 2025 Odpowiedz

Paulinka raczej po ozpempicu… po buźce widać ubytki typowe… ale no ładnie wygląda. Służy jej.

Anonim | 7 września 2025 Odpowiedz

Kk | 7 września 2025 Odpowiedz

W końcu !!

Anonim | 7 września 2025 Odpowiedz

Lubisz dział z butelek, ja nie,

