Po wielu tygodniach Roadshow po całej Polsce, tysiącach inspirujących rozmów ze społecznością Oriflame, setkach zdjęć wykonanych w instaspotach na pokładzie jedynej w swoim rodzaju mobilnej strefy piękna, marka zaprasza na wyjątkowe muzyczne wydarzenie. 28 sierpnia w Warszawie na Letniej Scenie Progresji odbędzie się pierwszy w historii marki koncert, którego gwiazdami będą: Dawid Kwiatkowski, Lanberry oraz zdunekk.

Koncert to kulminacyjny punkt wakacyjnego Roadshow marki pod hasłem „Reach your happy place” – platformy komunikacyjnej, w ramach której Oriflame zaprasza swoich aktualnych i nowych członków społeczności do wspólnego odkrywania własnych definicji dobrostanu. Marka podkreśla poprzez swoje działania, że droga do szczęścia jest indywidualnym wyborem i każdy może ją zaplanować po swojemu. Koncert wieńczący roadshow i odbywający się na zakończenie lata to podziękowanie i docenienie społeczności Oriflame.

Koncert pełen emocji, inspiracji i dobrej energii

Gwiazdami muzycznego wydarzenia Oriflame są wyjątkowi artyści, uwielbiani przez szerokie grono odbiorców. Ich repertuar muzyczny trenduje na social mediach i Spotify, miesięcznie docierając do ponad 1,5 miliona słuchaczy!

Dawid Kwiatkowski – artysta, którego nie trzeba przedstawiać. Jego twórczość łączy pokolenia, a pozytywna energia i autentyczność idealnie podbijają serca milionów Polaków bez względu na wiek. Lanberry – artystka zachwycająca nowoczesnym brzmieniem, przebojowością i odwagą w wyrażaniu siebie. Tak jak marka Oriflame, piosenkarka mówi o podążaniu własną drogą, a jej pozytywne utwory zachęcają do poszukiwania swojego “happy place”. I propozycja dla najmłodszej części społeczności Oriflame – zdunekk – młoda piosenkarka znana z programu „Rap Generation”, w ostatnich miesiącach szturmem zdobywa serca najmłodszych fanów muzyki. Jej styl to świeżość, energia i szczerość, które doskonale rezonują z pokoleniem GEN Z.

Jakie atrakcje czekają na gości w mobilnej strefie piękna?

Oczywiście koncert nie może odbyć się bez ikonicznej już ciężarówki Oriflame, w której na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji i aktywności, między innymi:

makijaże, które wykonane zostaną przez profesjonalną makeup artist,

możliwość poznania najnowszych produktów do pielęgnacji, make up, zapachów na każdy nastrój oraz linii suplementów Wellosophy,

immersyjne lustro, inspirujące do autorefleksji o własnym dobrostanie i adresujące kluczowe wartości marki Oriflame,

instaspoty takie jak “świat przez różowe okulary” czy gigantyczna puderniczka na dachu trucka wraz ze strefą chillu,

gadżety i upominki dla zaangażowanych odwiedzających,

możliwość dołączenia do Klubu Oriflame, który umożliwia korzystanie z dedykowanych promocji na zakupy w sklepie internetowym oriflame.pl.

Chcesz być częścią grande finale w Warszawie?

Teraz to możliwe! Sprzedaż biletów trwa od 14.07 do 24.08. Szczegółowe informacje na temat możliwości, warunków i cen zakupu biletów znajdziesz na stronie https://pl.oriflame.com/campaigns/editorials/koncert-oriflame.

Nie przegap tej okazji, by zakończyć lato w rytmie najlepszej muzyki z Oriflame. To będzie wieczór pełen energii, radości i wspólnego świętowania naszych sukcesów. Zarezerwuj termin, zaproś przyjaciół i widzimy się w Warszawie 28 sierpnia na Letniej Scenie Progresji!

