Taylor Swift wypuszcza nową płytę. Zdjęcie w kabaretkach i cekinach szokuje!
Na okładce jest trochę roznegliżowana...
1 / 6
Taylor Swift zapowiedziała, że premiera nowego albumu odbędzie się już 3 października 2025 roku.
Wielu fanów uważa, że tytuł płyty: „The Life of a Showgirl” nawiązuje do historii jej scenicznego życia.
2 / 6
Na okładce nowej płyty Taylor Swift prezentuje się bardzo zmysłowo w cekinowym staniku w wannie wypełnionej wodą.
3 / 6
Co ciekawe, Taylor Swift już zapowiedziała, że na płycie fani będą mogli usłyszeć jej duet z ikoną młodego pokolenia — Sabriną Carpenter.
4 / 6
Taylor Swift zapowiedziała także, że album ukaże się w trzech edycjach kolekcjonerskich: „It’s Frightening”, „It’s Rapturous” i „It’s Beautiful”.
5 / 6
Warto wspomnieć również o tym, że to będzie 12. płyta w karierze Taylor Swift.
Ostatni krążek „The Tortured Poets Department” został wydany w kwietniu 2024 roku.
6 / 6