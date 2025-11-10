Nawigacja

Ruszył program Rozenek z metamorfozami. To, co zrobiła Polce wstrząsnęło internetem

Schudła 72 kilogramy w programie Rozenek. Widzowie nie mogą uwierzyć Schudła 72 kilogramy w programie Rozenek. Widzowie nie mogą uwierzyć
Autor Marysia Nazarkiewicz

To miał być jej nowy początek. 48-letnia Magdalena Gularek, bohaterka najnowszego odcinka programu „Bez kompleksów”, przeszła spektakularną metamorfozę, zrzucając aż 72 kilogramy. Choć fizycznie zmieniła się nie do poznania, wciąż zmaga się z brakiem pewności siebie i krytyką otoczenia. Tymczasem w sieci prawdziwa burza komentarzy.

Zobacz: Małgorzata Rozenek u Żurnalisty. Ludziom ręce opadły, jak to zobaczyli: „Obsesja kontroli”

Lawina komentarzy po emisji „Bez kompleksów”. Widzowie zachwyceni Magdaleną

Małgorzata Rozenek-Majdan w swoim nowym programie „Bez kompleksów” pokazuje kobiety, które postanowiły zawalczyć o siebie – nie tylko o wygląd, ale i o wewnętrzną siłę. W drugim odcinku formatu wyemitowanym 8 listopada bohaterką została Magdalena Gularek, która przez ostatnie lata schudła z 126 do 54 kilogramów.

Jej historia poruszyła widzów, nie tylko ze względu na ogromną determinację, ale też szczerość, z jaką opowiedziała o cieniach tej przemiany:

„Tak naprawdę nie mam takiej radości z tego, że schudłam, ponieważ jest coś, co blokuje mnie, by pokazać się bez wstydu” – wyznała w programie.

Po utracie 72 kilogramów Magdalena musiała wymienić całą garderobę, a nawet dokumenty:

Okazało się, że nie mam rozmiaru 40, a 38,5–39, bo ta noga nie jest taka potężna – przyznała z uśmiechem.

Zobacz: Małgorzata Rozenek dementuje swój idealny wizerunek. „Nie będę udawać celebryckiej poprawności”

„Wyglądam ohydnie” – uczestniczka programu Rozenek w szczerym wyznaniu

Choć wiele osób zachwyca się jej metamorfozą, sama bohaterka nie zawsze spotyka się z pozytywnymi reakcjami:

 Wiesz, co mi ludzie mówią? Że źle wyglądam, że jestem za chuda, że powinnam przytyć. To są koledzy z pracy, którzy otrząsają się na mój widok z obrzydzenia, bo uważają, że wyglądam ohydnie… Tylko w rodzinie czuję wsparcie – mówiła przed kamerami.

W programie Magdalena mogła liczyć na pomoc ekspertów – lekarzy, psychologów i stylistów, którzy pokazali jej, jak odnaleźć radość w nowym wyglądzie i odbudować poczucie własnej wartości.

Widzowie nie mają wątpliwości – historia Magdaleny to jedna z najbardziej poruszających przemian w historii programu. W komentarzach pod oficjalnym profilem TVN7 pojawiła się lawina wpisów:

  • „Powiem tak… Najlepsza metamorfoza w tym programie! Coś pięknego!”
  • „Wow, jestem w szoku. 72 kilogramy mniej, a jaka klasa i delikatność!”
  • „Najlepsza metamorfoza dla mnie. I najprawdziwsza.”

Nie zabrakło też głosów wsparcia dla samej bohaterki: „Magdo, jesteś piękna i silna! Nie pozwól, by ktoś ci to odebrał.”

Zobacz: Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie wyglądała tak skromnie! Chciała pokazać się „Bez kompleksów”?

Małgorzata Rozenek-Majdan o programie „Bez kompleksów”

Nowy format TVN7 już po kilku odcinkach stał się hitem. Rozenek podkreśla, że nie chodzi tylko o zmianę wyglądu:

Ten program to podróż w głąb siebie. Chcemy, by bohaterki zrozumiały, że są wystarczające – niezależnie od opinii innych.

"Bez kompleksów" fot. Instagram @tvn.7
„Bez kompleksów” fot. Instagram @tvn.7
Program "Bez kompleksów"
Uczestniczka programu „Bez kompleksów” Fot. TVN
Program "Bez kompleksów"
Uczestniczka programu „Bez kompleksów” Fot. TVN

 

Instagram/m_rozenek
Rozenek – Majdan Malgorzata / Bez kompleksow – spotkanie prasowe – 2025-10-28 / fot.KAPiF
 
małgorzata rozenek
Subskrybuj
Powiadom o
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿