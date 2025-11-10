Ruszył program Rozenek z metamorfozami. To, co zrobiła Polce wstrząsnęło internetem

To miał być jej nowy początek. 48-letnia Magdalena Gularek, bohaterka najnowszego odcinka programu „Bez kompleksów”, przeszła spektakularną metamorfozę, zrzucając aż 72 kilogramy. Choć fizycznie zmieniła się nie do poznania, wciąż zmaga się z brakiem pewności siebie i krytyką otoczenia. Tymczasem w sieci prawdziwa burza komentarzy.

Lawina komentarzy po emisji „Bez kompleksów”. Widzowie zachwyceni Magdaleną

Małgorzata Rozenek-Majdan w swoim nowym programie „Bez kompleksów” pokazuje kobiety, które postanowiły zawalczyć o siebie – nie tylko o wygląd, ale i o wewnętrzną siłę. W drugim odcinku formatu wyemitowanym 8 listopada bohaterką została Magdalena Gularek, która przez ostatnie lata schudła z 126 do 54 kilogramów.

Jej historia poruszyła widzów, nie tylko ze względu na ogromną determinację, ale też szczerość, z jaką opowiedziała o cieniach tej przemiany:

„Tak naprawdę nie mam takiej radości z tego, że schudłam, ponieważ jest coś, co blokuje mnie, by pokazać się bez wstydu” – wyznała w programie.

Po utracie 72 kilogramów Magdalena musiała wymienić całą garderobę, a nawet dokumenty:

„Okazało się, że nie mam rozmiaru 40, a 38,5–39, bo ta noga nie jest taka potężna„ – przyznała z uśmiechem.

„Wyglądam ohydnie” – uczestniczka programu Rozenek w szczerym wyznaniu

Choć wiele osób zachwyca się jej metamorfozą, sama bohaterka nie zawsze spotyka się z pozytywnymi reakcjami:

Wiesz, co mi ludzie mówią? Że źle wyglądam, że jestem za chuda, że powinnam przytyć. To są koledzy z pracy, którzy otrząsają się na mój widok z obrzydzenia, bo uważają, że wyglądam ohydnie… Tylko w rodzinie czuję wsparcie – mówiła przed kamerami.

W programie Magdalena mogła liczyć na pomoc ekspertów – lekarzy, psychologów i stylistów, którzy pokazali jej, jak odnaleźć radość w nowym wyglądzie i odbudować poczucie własnej wartości.

Widzowie nie mają wątpliwości – historia Magdaleny to jedna z najbardziej poruszających przemian w historii programu. W komentarzach pod oficjalnym profilem TVN7 pojawiła się lawina wpisów:

„Powiem tak… Najlepsza metamorfoza w tym programie! Coś pięknego!”

„Wow, jestem w szoku. 72 kilogramy mniej, a jaka klasa i delikatność!”

„Najlepsza metamorfoza dla mnie. I najprawdziwsza.”

Nie zabrakło też głosów wsparcia dla samej bohaterki: „Magdo, jesteś piękna i silna! Nie pozwól, by ktoś ci to odebrał.”

Małgorzata Rozenek-Majdan o programie „Bez kompleksów”

Nowy format TVN7 już po kilku odcinkach stał się hitem. Rozenek podkreśla, że nie chodzi tylko o zmianę wyglądu: